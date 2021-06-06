Грозы, шквалы и даже град: Украина окажется в эпицентре мощного циклона

Наша страна, по словам Диденко, окажется под влиянием мощного северо-восточного циклона.

"Дожди в большинстве областей Украины будут умеренными, где может проистекать сильнее, где-то пройдут небольшие. Циклон - структура неоднородная в атмосфере. По прогнозам, завтра ожидаются грозы - наибольшую их вероятность можно посмотреть на карте 2.

Фото: Погода в Украине 7 июня (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик добавила, что при грозах может рвануть ветер и даже вероятен град.

Что касается температуры воздуха, то в большинстве областей завтра +19+24 градуса. А в Сумской области и Приазовье прохладнее - от +17 до +20 тепла. При дождях будет свежее на 2-4 градуса.

В Киеве также высока вероятность дождя с грозой в течение понедельника. Температура будет +20+22, но при осадках будет снижаться на пару градусов.

"В общем, грядущая неделя будет влажной и теплой", - предупредила синоптик.

Ресурс Gismeteo также поделился прогнозом погоды для Киева на ближайшие десять дней. Из которого можно сделать вывод, что погода в столице будет умеренно теплой, но очень дождливой.

Скрин: Прогноз погоды в Киеве на 10 дней (gismeteo.ua)