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Грозы, шквалы и даже град: Украина окажется в эпицентре мощного циклона

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в понедельник, 7 июня, принесет дожди на значительную территорию, а местами - грозы, порывы ветра и даже град.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Наша страна, по словам Диденко, окажется под влиянием мощного северо-восточного циклона.

"Дожди в большинстве областей Украины будут умеренными, где может проистекать сильнее, где-то пройдут небольшие. Циклон - структура неоднородная в атмосфере. По прогнозам, завтра ожидаются грозы - наибольшую их вероятность можно посмотреть на карте 2.

Фото: Погода в Украине 7 июня (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик добавила, что при грозах может рвануть ветер и даже вероятен град.

Что касается температуры воздуха, то в большинстве областей завтра +19+24 градуса. А в Сумской области и Приазовье прохладнее - от +17 до +20 тепла. При дождях будет свежее на 2-4 градуса.

В Киеве также высока вероятность дождя с грозой в течение понедельника. Температура будет +20+22, но при осадках будет снижаться на пару градусов.

"В общем, грядущая неделя будет влажной и теплой", - предупредила синоптик.

Ресурс Gismeteo также поделился прогнозом погоды для Киева на ближайшие десять дней. Из которого можно сделать вывод, что погода в столице будет умеренно теплой, но очень дождливой.

Скрин: Прогноз погоды в Киеве на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали украинцам, когда ожидается 35-тиградусная жара, а также дали прогноз погоды на июнь, июль и август.

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