Грозы начнут отступать: в какие области вернется солнечная погода

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине начнет радовать жителей нескольких областей

Погода в Украине в среду, 24 июня, ожидается неблагоприятная в большинстве областей Украины. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, местами возможен град. Однако несколько областей смогут порадоваться солнечной погоде.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны дожди начнут отступать. Сухо будет в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях. В Полтаве и Днепре ожидаются грозы. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов, местами ожидается до +30 градусов.

В южных областях пройдут сильные грозы, местами возможны ливни, температура воздуха начнет повышаться. Ночью в регионе +18 +20 градусов, днем ожидается от +27 до +30 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере Украины дожди будут идти ночью, а также днем, возможны грозы и град. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +28 градусов.

Западные области продолжит заливать сильными дождями, возможны ливни и грозы, местами – град. Ночью в регионе ожидается от +15 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +21 +25 градусов.

В центральных областях также ожидаются дожди, грозы и ливни. Ночная температура составит +16 +18 градусов, дневная от +25 до +29 градусов.

В Киеве 24 июня пройдет гроза, возможен ливень. Ночью температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем ожидается +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 24 июня

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, ситуация с грозами и ливнями существенно не изменится. Большинство областей смогут порадоваться солнечной погоде только к концу недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о наводнении на западе в ближайшие три дня.

А также сообщали о том, что в Украине начнет холодать в ближайшие дни и мы писали, в каких областях ожидать непогоду.

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Автор: Анна Шиканова