Грошова допомога військовим після звільнення зі служби: кому та скільки виплачують

Розміри та підстави для виплат

Військовослужбовці, які звільняються зі служби за такими причинами можуть отримати 50% місячної зарплати за кожний повний календарний рік служби:

за станом здоров'я

за власним бажанням під час дії воєнного стану (стосується іноземців та осіб без громадянства)

які підписали контракт на термін до закінчення особливого періоду чи до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше як два роки військової служби за контрактом, але не мають бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду

які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду чи до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше як 18 місяців з дати продовження дії контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду

у зв’язку із закінченням особливого періоду чи оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом

50% від щомісячного розміру виплат за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше нададуть військовим, які звільняються через:

закінчення терміну контракту

вік

скорочення штатів чи проведення організаційних заходів

систематичне невиконання умов контракту командуванням

неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі

відкликання мандата на право здійснення військової капеланської діяльності

сімейні обставини чи інші поважні причини

набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років

25% від місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше отримують військові, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини чи з інших поважних причин.

Хто не отримає таку допомогу

Військовослужбовці, яких звільнили чи вони зробили це самостійно: