"Гроші ходять за дитиною". Хто і як може безкоштовно оздоровитися в Карпатах

2023 року в Україні запровадили пілотну програму "Гроші ходять за дитиною". Йдеться про оплату послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Хто, коли і як може оздоровитися безкоштовно, читайте далі в матеріалі Styler.

Що відомо про програму

Програма реалізовується в межах експериментального проекту, що дозволить протестувати механіку монетизації послуг з оздоровлення та відпочинку в Карпатах дітей.

Пілотна програма стартувала 1 червня. Діятиме вона впродовж 2023 року.

Хто зможе оздоровитися безкоштовно

Кошти для оздоровлення та відпочинку можуть отримати родини з дітьми, які опинились в найбільш складних умовах:

проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації*

перебувають у зоні активних бойових дій

перебувають на кордоні з РФ*

є малозабезпеченими

є багатодітними

мають дитину з інвалідністю (здатну до самообслуговування)

До переліку територій було віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та Київську області.

Пріоритет в оздоровленні дітей з визначених областей надано з огляду на те, що регіони перебувають (перебували) в зоні активних бойових дій чи у тимчасовій окупації, або ж розташовані на кордоні з країною-агресором і зазнають активних артилерійських обстрілів.

Хто з дітей може оздоровитися в Карпатах безкоштовно (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як дізнатися, що ви можете стати учасником програми

Батькам (або ж особам, що їх замінюють) дітей, які відповідають вищезазначеним критеріям, мають надсилати сповіщення про право на отримання коштів для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку електронним повідомленням.

Якщо ж у когось із них на електронному носії встановлений застосунок "Дія", йому автоматично надійде повідомлення про можливість отримання бюджетної допомоги саме там.

У випадку, коли в одній сім'ї під програму підпадають декілька дітей, всі вони отримають кошти, адже держава не обмежує кількість дітей з однієї родини, які мають право отримати гроші для придбання путівок.

Їх мають перераховувати на кожну дитину окремо. Повідомлення також надходитиме окремо щодо кожної дитини в родині.

Як скористатись допомогою

Щоб скористатися послугою необхідно отримати картку зі спеціальним режимом використання.

На неї будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14,165 тис. грн) для дітей віком 7-18 років.

Ці гроші можна буде використати для придбання путівки на оздоровлення (21 календарний день) або відпочинок (14 календарних днів) дитини в одному з таборів вищої категорії, які розташовані в карпатському регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Тернопільска області).

Йдеться про один із закладів з Державного реєстра майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Можливість отримання коштів можна перевірити за посиланням. Після введення свого РНОКПП (ідентифікаційного коду) система видасть інформацію про те, маєте ви право на зазначену послугу чи ні.

Якщо інформація про отриманий статус вже наявна в системі, можна звертатися у ПриватБанк для відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання та отримання картки.

Зробити це можна також через застосунок "Дія".

Скільки дітей зможуть оздоровити

За словами першого заступника міністра соціальної політики Дарини Марчак, метою відомства є забезпечення підтримки найменш захищених верств населення.

"Автоматичне поширення проєкту на всіх дітей з даних категорій, прозора система виплат коштів на оздоровлення та відпочинок їх батькам, значне розширення кількості надавачів послуг з оздоровлення та ринкова конкуренція сприятимуть забезпеченню належної якості послуг і, відповідно, ефективному витрачанню державних коштів", - пояснила вона.

Згідно з інформацією чиновниці, у 2023 році планується оздоровити коштом Державного бюджету близько 25 тисяч дітей.

Перелік закладів, в які можна відправити дитину, ви можете знайти за посиланням.

Коли завершується програма

Отримані для оздоровлення чи відпочинку кошти необхідно використати впродовж трьох місяців із дня їх зарахування.

За умови зарахування у жовтні-листопаді, придбати путівку необхідно до 25 грудня, адже кошти передбачені на оздоровлення та відпочинок у 2023 році.