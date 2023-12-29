Гроші чи слава? Найвідоміші кіберзлочинці 2023 року

Неправомірні дії в мережі скоюють як поодинокі особи, так і злочинні угруповання. Найвідоміші кіберзлочини в Україні та світі скоюються зазвичай групами хакерів, які прагнуть викрасти персональні дані, блокувати роботу важливих компаній чи установ, або ж просто заробити грошей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку потужних кібератак, що сколихнули світ у 2023 році.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Speka, Computer Weekly, Wikipedia, FBI.
Впродовж 2023 року найпопулярнішими формами кіберзлочинів, на думку низки експертів, можна вважати:
Кожному користувачеві в мережі потрібен надійний захист (ілюстративне фото: Рixabay)
Згідно з даними Держспецзв'язку, рівень кіберзахищеності в Україні від 2022 року значно покращився, серед іншого - завдяки технічній допомозі західних країн та обміну інформацією. Крім того, українські компанії почали більш фахово реагувати на кіберризики.
Водночас експерти вважають, що у 2024 році Україна буде стикатися з більш складними кібератаками.
Серед кіберзлочинів, скоєних в Україні впродовж 2023 року варто згадати:
"Вирахувати" хакера може бути непросто (ілюстративне фото: Рixabay)
Однією з найбільших кібератак у Великій Британії став "напад" програми-вимагача LockBit у січні 2023 року на національний оператор поштового зв'язку Royal Mail. Команда хакерів вимагала викуп у розмір 70 млн фунтів стерлінгів і заблокувала роботу служби міжнародної доставки та позбавила користувачів і компанії можливості надсилати листи та посилки за кордон.
У травні 2023 року у США угруповання під назвою Cl0p здійснило шокуючу серію вторгнень у понад 2000 організацій, в результаті чого втрачався контроль над даними користувачів. Крім того, хакери викрали великий обсяг урядових даних. В цілому постраждало щонайменше 62 млн осіб.
На північному заході Польщі в ніч на 25 серпня 2023 року стався "параліч" руху потягів. На залізничних частотах радіозв'язку злочинці почали транслювати сигнал про аварійну зупинку поїздів, після чого лунав гімн РФ та фрагмент промови Путіна. Згодом спеціалісти підтвердили, що мала місце хакерська атака на залізницю.
Департамент державної інфосистеми Естонії (RIA) повідомив 28 серпня 2023 року про потужну хвилю кібератак на веб-сайти й сервіси країни. Основними об'єктами нападу стали транспортні, торговельні, комунікаційні та інформаційно-медійні підприємства. На щастя, ці атаки не призвели до серйозних наслідків і були відбиті шляхом реалізації додаткових захисних заходів. Відповідальність за кібератаки взяла на себе промосковська хакерська група.
Кіберзлочинці плюють на совість (ілюстративне фото: Рixabay)
Згідно з інформацією американського Федерального бюро розслідувань (ФБР), найбільш розшукуваними кіберзлочинцями 2023 року стали особи, що організували деякі з найбільш зухвалих і найшкідливіших кіберзлочинів у всьому світі:
Так виглядає перелік "найбільш розшукуваних" кіберзлочинців (скріншот: fbi.gov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як штучний інтелект використовується для шахрайства і що з цим можна зробити.
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