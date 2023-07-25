У громадському транспорті Києва з'явився новий вид оплати за проїзд: що додали для киян

У громадському транспорті Києві тепер можна розплачуватися за проїзд за допомогою Apple Pay. Для цього буде достатньо просто піднести гаджет до валідатора.
Про це повідомили в пресслужбі КМДА.
Новою послугою можуть скористатися власники iPhone або Apple Watch, причому це стосується відразу всіх моделей пристроїв. Функцію оплати за допомогою Apple Pay назвали "Експрес-проїздом".
"Режим "Експрес-проїзд" забезпечить захищеність, зручність та безпеку оплати проїзду для пасажирів громадського транспорту. Оплата пристроєм Apple в один доторк зробить поїздку до пункту призначення легшою і швидшою", - зазначив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
Щоб підключити цю функцію, потрібно додати кредитну чи дебетову картку до Apple Wallet. Після цього можна увімкнути режим "Експрес-проїзд" таким чином:
Як додати банківську картку до Apple Pay (скриншот: Styler)
Клієнти можуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду у наземному громадському транспорті до п'яти годин, навіть якщо пристрій розряджений.
Якщо iPhone або Apple Watch загубиться, власник пристрою може скористатися застосунком Find My, щоб заблокувати пристрій і відстежити його місцерозташування.
Річ у тому, що нинішня ціна проїзду абсолютно не покриває всі витрати, тому громадський транспорт є збитковим. До того ж є велика кількість пасажирів із пільгами, для яких вартість проїзду або безкоштовна, або зі знижкою.
"Врешті-решт ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", - заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю LIGA.net.
Також він зазначив, що якщо зробити увесь громадський транспорт безплатним, близько тисячі маршруток мають зійти з доріг. Натомість ці прогалини потрібно заповнити комунальним транспортом.
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