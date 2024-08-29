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Гривневі мільйонери: скільки українські блогери заробляють на YouTube

Четвер 29 серпня 2024 07:50
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Гривневі мільйонери: скільки українські блогери заробляють на YouTube Раміна Есхакзай та Олексій Дурнєв (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сталі відомі приблизні заробітки українських блогерів на платформі YouTube.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "Економічна правда", журналісти якого провели власне розслідування.

Скільки заробляють українські блогери на YouTube

В українському YouTube найпопулярніші канали - це новинні, які публікують до 50 відео на день. Їхній місячний дохід становить понад 50 тисяч доларів.

Розважальні канали на цій платформі отримують дохід від 5 тисяч доларів на місяць, авторські - від тисячі доларів, а канали з інтерв'ю - від 800.

Так, до прикладу, заробітки Раміни Есхакзай на ютуб коливаються від 4 тисяч доларів, тоді як в Олексія Дурнєва - від 8 тисяч доларів.

Гривневі мільйонери: скільки українські блогери заробляють на YouTube

Скріншот

Якщо враховувати монетизацію та рекламні інтеграції, популярні українські блогери на YouTube заробляють від 130 тисяч до 1 мільйона гривень на місяць.

У третьому стовпчику представлені ймовірні мінімальні та максимальні доходи YouTube-каналів.

Нещодавно популярний ведучий розповів, як війна "підрізала" його заробітки.

Також Дьомін зізнався, скільки заробляє на місяць.

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