Гривна крепнет: эксперты дали прогноз курса доллара на ближайшее время

Курс американского доллара по отношению к украинской гривне за минувшую неделю остался в том же диапазоне и не смог перевалить рубеж в 25,20 гривен. Если на межбанке курс "просел" на пять копеек, закрыв минувшую сессию на отметке в 25,16 грн, то наличный курс остался неизменным - 25,17 гривен за доллар США.

Такими данным поделился аналитик Максим Пархоменко, который также назвал причины стабильности гривны и озвучил прогноз на ближайшее будущее, пишет Сегодня.

Специалист считает, что на устойчивое положение гривны повлиял аукцион Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), прошедший на прошлой неделе - 27 августа.

Курс доллара в Украине (фото: npr.org)

"За счет высокого спроса на пятилетние облигации был повышенный спрос и на гривню, благодаря чему мы и видим текущую уверенность нашей валюты. Общий объем размещений составил 1,8 млрд гривен", - рассказал Пархоменко.

Кроме того, на следующей неделе также планируется проведение крупного аукциона ОВГЗ, что может положительно отразится на стабильности национальной валюты.

Исходя из этого, аналитик прогнозирует курс гривны в диапазоне 25,10-25,20 за один доллар США.

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