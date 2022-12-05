Грип цього року рано стартував: як від нього вберегтися та тривожні симптоми
Грип в Україні цього року швидко стартував. Дуже багато хворих серед дорослих та дітей. Багато хто через захворювання опиняється в реанімації.
Лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram розповіли про єдиний спосіб перенести вірус легко та назвали його симптоми.
Як проявляється грип
Грип проявляється раптово та гостро, ви можете відразу відчути різко виражену ломоту в тілі, озноб, головний біль, у той час як більшість ГРВІ мають поступовий початок, загальну слабкість, нежить.
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Проти всіх ГРВІ вакцинуватися неможливо, тому що 200 збудників в одну вакцину ніяк не вкладеш. І вони зазвичай проходять легше та без ускладнень. Грип – це важчий перебіг, у нього набагато більше ускладнень.
Як уберегтися?
Єдиний спосіб перенести вірус легко – це вакцинуватися. В Україні ця вакцина не входить до списку обов'язкових, тому купити її потрібно власним коштом.
Можна купити вакцину і прищепитися у свого сімейного лікаря, а можна зробити в приватній клініці.
Дуже важливо щепитися щороку, оскільки штами грипу змінюються.
Кому можна щепитися?
- Від 6 місяців дітям до 9 років першого року вакцинації потрібно 2 дози, потім по 1 щорічно.
- Після 9 років одна доза щорічно.
Симптоми грипу
- різкий, гострий початок хвороби
- виражена загальна слабкість
- ломота в тілі
- головний біль
- кашель, біль за грудиною, задишка
- біль у горлі, нежить
- лихоманка
- нудота, втрата апетиту, діарея ⠀
Лікарі відзначають, що все залежить від імунітету, стану організму та того штаму, який ви підчепили. Існують швидкі тести, які через 5-10 хв покажуть чи це грип, А чи В.
Хто у групі ризику?
- Вагітні жінки
- Люди після 60 років
- Діти від 6 місяців до 5 років з супутніми захворюваннями
- Ті, хто працює зі скупченням людей чи дітьми.
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