Грип цього року рано стартував: як від нього вберегтися та тривожні симптоми

Грип в Україні цього року швидко стартував. Дуже багато хворих серед дорослих та дітей. Багато хто через захворювання опиняється в реанімації.

Лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram розповіли про єдиний спосіб перенести вірус легко та назвали його симптоми.

Як проявляється грип

Грип проявляється раптово та гостро, ви можете відразу відчути різко виражену ломоту в тілі, озноб, головний біль, у той час як більшість ГРВІ мають поступовий початок, загальну слабкість, нежить.

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Проти всіх ГРВІ вакцинуватися неможливо, тому що 200 збудників в одну вакцину ніяк не вкладеш. І вони зазвичай проходять легше та без ускладнень. Грип – це важчий перебіг, у нього набагато більше ускладнень.

Як уберегтися?

Єдиний спосіб перенести вірус легко – це вакцинуватися. В Україні ця вакцина не входить до списку обов'язкових, тому купити її потрібно власним коштом.

Можна купити вакцину і прищепитися у свого сімейного лікаря, а можна зробити в приватній клініці.

Дуже важливо щепитися щороку, оскільки штами грипу змінюються.

Кому можна щепитися?

Від 6 місяців дітям до 9 років першого року вакцинації потрібно 2 дози, потім по 1 щорічно.

Після 9 років одна доза щорічно.

Симптоми грипу

різкий, гострий початок хвороби

виражена загальна слабкість

ломота в тілі

головний біль

кашель, біль за грудиною, задишка

біль у горлі, нежить

лихоманка

нудота, втрата апетиту, діарея ⠀

Лікарі відзначають, що все залежить від імунітету, стану організму та того штаму, який ви підчепили. Існують швидкі тести, які через 5-10 хв покажуть чи це грип, А чи В.

Хто у групі ризику?