Не без гріха: 6 голлівудських зірок, яких затримувала поліція

Джастін Бібер

Співак Джастін Бібер був затриманий поліцією за участь у нелегальних вуличних перегонах у Маямі. Крім того, він намагався чинити опір правоохоронцям під час арешту.

Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

Ліндсі Лохан

Те, що Ліндсі Лохан не дружить із законом, давно не новина. У 2007 році її спіймали за керуванням у нетверезому вигляді. Згодом акторку неодноразово звинувачували у зберіганні та транспортуванні наркотиків і водінні з анульованими правами.

До численних правопорушень скандалістки додався ще й опір владі.

Якось у своїй квартирі актриса так голосно скандалила зі своєю співмешканкою Самантою Ронсон, що сусіди були змушені викликати поліцію.

Але прибулому на місце наряду Лохан просто не відкрила. Квартиру довелося брати штурмом і пред'являти актрисі нове звинувачення.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Роуз Макгоуен

У листопаді 2017 року зірку серіалу "Зачаровані" Роуз Макговен затримала поліція. Актрису засудили за зберігання кокаїну, виявленого в її гаманці, який вона залишила в аеропорту.

Макговен стверджувала, що її підставив скандально відомий продюсер Гарві Вайнштейн, якого вона раніше звинувачувала у зґвалтуванні.

Роуз Макгоуен (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Ніколас Кейдж

Актора заарештували за підозрою в нанесенні шкоди своїй дружині та за п'яний дебош. Він влаштував розгром просто на вулиці. Однак, пізніше звинувачення були зняті, і Кейдж уникнув покарання.

Ніколас Кейдж (фото: Вікіпедія)

Періс Хілтон

До правоохоронців зірка потрапила, як і Лохан, через порушення умов випробувального терміну.

Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Мел Гібсон

Неврівноважений характер Мела Гібсона часто стає причиною його судових розглядів. У березні 2011 року актора заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві його колишньої дівчини.

Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)