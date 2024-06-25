Не без гріха: 6 голлівудських зірок, яких затримувала поліція

Днями американський співак Джастін Тімберлейк опинився в епіцентрі скандалу. Його заарештували за водіння у нетверезому вигляді. За словами самого артиста, він випив лише один келих у готелі в Саг-Гарборен, де проводив час із друзями, однак цього виявилося достатньо для затримання співробітниками поліції.
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Співак Джастін Бібер був затриманий поліцією за участь у нелегальних вуличних перегонах у Маямі. Крім того, він намагався чинити опір правоохоронцям під час арешту.
Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)
Те, що Ліндсі Лохан не дружить із законом, давно не новина. У 2007 році її спіймали за керуванням у нетверезому вигляді. Згодом акторку неодноразово звинувачували у зберіганні та транспортуванні наркотиків і водінні з анульованими правами.
До численних правопорушень скандалістки додався ще й опір владі.
Якось у своїй квартирі актриса так голосно скандалила зі своєю співмешканкою Самантою Ронсон, що сусіди були змушені викликати поліцію.
Але прибулому на місце наряду Лохан просто не відкрила. Квартиру довелося брати штурмом і пред'являти актрисі нове звинувачення.
Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)
У листопаді 2017 року зірку серіалу "Зачаровані" Роуз Макговен затримала поліція. Актрису засудили за зберігання кокаїну, виявленого в її гаманці, який вона залишила в аеропорту.
Макговен стверджувала, що її підставив скандально відомий продюсер Гарві Вайнштейн, якого вона раніше звинувачувала у зґвалтуванні.
Роуз Макгоуен (фото: instagram.com/rosemcgowan)
Актора заарештували за підозрою в нанесенні шкоди своїй дружині та за п'яний дебош. Він влаштував розгром просто на вулиці. Однак, пізніше звинувачення були зняті, і Кейдж уникнув покарання.
Ніколас Кейдж (фото: Вікіпедія)
До правоохоронців зірка потрапила, як і Лохан, через порушення умов випробувального терміну.
Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Неврівноважений характер Мела Гібсона часто стає причиною його судових розглядів. У березні 2011 року актора заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві його колишньої дівчини.
Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)
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