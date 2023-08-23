Гріх чи ні? Що Біблія говорить про куріння

Ви не знайдете жодного тексту, який би сказав: "Ти не повинен курити". Тютюн не згадується в Біблії з дуже поважної причини: його використання відбулося порівняно недавно і не було відомо в біблійні часи.

Чи вважається у християнстві куріння гріхом та що на цю тему кажуть у ПЦУ - читайте у матеріалі Styler нижче.

Як з'явилося слово "тютюн"

Практика куріння тютюну походить від корінних американських індіанців та карибських індіанців Тобаго. Ці практики виконувалися як частина їхніх релігійних обрядів.

Колумб був вражений, коли побачив, як індіанці Карибського моря втягують дим через ніздрі за допомогою трубки, яка називається "табака", звідки й пішла назва.

Чи вважається куріння гріхом у християнстві

По-перше, Біблія рекомендує не дозволяти нашим тілам бути підвладними будь-чому.

"Біблія вчить нас як християн, що ми повинні бути чистими та святими - духом, душею і тілом. Наші тіла називають "храмом Святого Духа". Кожен християнин відповідає перед Богом за стан свого тіла" - Перше Послання до Коринтян 6:19-20.

Пастор Бетті Міллер у своїй статті на BibleResources.org стверджує, що це не тільки руйнує життя тих, хто курить. Пасивне куріння також є основною причиною захворювань, які призводять до смерті, особливо маленьких дітей. Вагітні матері також ставлять під загрозу життя своїх ненароджених дітлахів цією згубною звичкою.

Також велика кількість людських життів, майна загинули та були втрачені через пожежі, спричинені необережним курцем.

Автор зазначає, що Бог ніколи не винен у злі, оскільки рослина тютюну має свої плюси: існують корисні хімічні продукти, виготовлені з тютюну, серед яких є комахи, що вбивають, і грибки.

Якби людина витратила час і дослідила, як правильно використовувати тютюн, то вона виявила б у цій рослині деякі цілющі властивості, окрім куріння - підкреслює Міллер.

А що говорять про цю шкідливу звичку у ПЦУ

Зазначається, що з позиції церкви шкодити власному і чужому здоров'ю - це гріх. Адже Бог, створивши людину, подарував їй життя, і нікому, навіть їй самій не дозволив це життя вкорочувати, віднімати.

“Він дав заповідь “Не вбий”, дотримуючись якої, людство мало б жити у мирі, любові та злагоді. Свідома шкода своєму здоров’ю - це дія проти Бога, це свідоме нищення, повільне вбивство, а отже - гріх”, - зазначили в ПЦУ на своїй сторінці в Facebook.

Церква також додає, що від куріння може страждати не лише сам курець, а й люди довкола нього. Так шкода помножується і завдає зла й здоров’ю іншим людям.

Куріння - це шкідлива звичка, залежність, церковною мовою - пристрасть, яка примушує людину знову і знову шукати тимчасового задоволення. Отримуючи швидку насолоду, людина буде потребувати ще. Цей стан людину захоплює, і вона хоче його повторювати знову й знову. Це є залежність, мовою церковною - пристрасть, гріховна.