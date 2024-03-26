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Григорій Козловський та ФК "Рух" влаштували дітям-сиротам свято

Григорій Козловський - засновник ФК "Рух", бізнесмен і меценат (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Засновник ФК "Рух", львівський меценат Григорій Козловський разом з БО "Дипломати" провели для дітей з дитячого будинку "Добре серце" благодійне свято.

Про це повідомили в прес-службі клубу.

Захід, під час якого вихованці дитячого будинку "Добре серце" відвідали клубну академію та взяли участь у різноманітних активностях, майстеркласах та розвагах, відбувся за підтримки Emily Resort в рамках проекту "Мрії дітей".

"Від початку повномасштабного вторгнення наша «жовто-чорна» родина та Emily Resort  допомагає не тільки військовим, а й переселенцям та дітям-сиротам. Спорт формує нас як особистість та допомагає не тільки мати гарну фізичну форму, а й дарує позитивні емоції. Звісно хлопцям дуже до вподоби саме футбол. Ми дуже раді, що сьогодні нам вдалось не тільки влаштувати свято для дітей-сиріт, а й втілити дитячі мрії", - зазначив Григорій Козловський.

Свято розпочалось з привітання дітей та знайомства з аніматорами, які пригощали дітей різноманітними смаколиками. Після цього дітей розділили на вікові групи. Малеча помалювала та зробила аквагрим, дівчата мали майстер-клас з візажу, а  хлопцям провели тренування з настільного тенісу.

Також тренери академії  ФК "Рух" провели для малечі тренування та зіграли з ними у футбол. Тренер з фізпідготовки молодших вікових категорій Станіслав Козак розповів, що діти хочуть активно займатись спортом і футбол - їхнє захоплення.

Співорганізатор проекту "Мрії дітей" Наталія Мармулевич розповіла, що вихованці дитячого будинку "Добре серце", який розташований у селищі Новий Милятин Золочівського району розповіли про свої бажання і відповідно до них були обрані активності. ФК "Рух", взяв на себе велику частину з організації свята.

"Для нас цінно, що тренери приділили час хлопцям, які хотіли поспілкуватись про футбол. Сподіваюсь, ми продовжимо співпрацювати з «Рухом», адже це була хороша командна робота і ми дуже тішимось, що вдалось реалізувати всі наші ідеї", - додала Мармулевич.

Менеджер з маркетингу ФК "Рух" Юлія Климентович додала, що разом з партнерами з Emily Resort та засновником "Руху" Григорієм Козловським  вдалось провести свято для дітей. Діти мали змогу відпочити та більше познайомитись з різноманітними професіями, а також побачити, як працює футбольна академія.

"Ми вже понад рік співпрацюємо з БО "Дипломати" і клуб завжди намагається підтримувати такі благодійні ініціативи. Для нас важливо працювати у цьому напрямку, залучаючи дітей у спорт і допомагати їм знайти себе та розкриватись з усіх сторін", - підсумувала Климентович.

"Цей захід - втілення дитячих мрій і ми дуже раді, що нам вдалось реалізувати його. Вдячні "Руху" та кожному з партнерів, які долучились до події у цей нелегкий час і підтримали дітей. Ми бачимо, як діти посміхаються і наскільки вони щасливі, що вони змогли це все побачити. Це щирі та фантастичні емоції, які важко передати словами", - зазначила організатор БО "Дипломати" Дарина Штокало.

Нагадаємо, торік ФК "Рух" та Григорій  Козловський разом з готельно-відпочинковим комплексом Emily Resort зробили подарунок для дітей загиблих героїв та дітей ВПО. Під час святкового вікенду діти відвідали академію "Рух", ознайомились з побутом юних футболістів, побували на екскурсії у комплексі Emily Resort.

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Григорій КозловськийСвята в УкраїніДіти