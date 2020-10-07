Грибной сезон в октябре: где в Украине можно собрать полные корзины

В Украине в октябре начинается новый сезон грибов, которые начинают расти с поздней осени до начала весны. Однако в последние годы из-за аномального тепла, в большинстве лесов еще можно встретить и те грибы, которые должны были расти в период с августа по конец сентября. Так, именно на середину-конец октября выпадает возможность собрать самую богатую разнообразием грибов корзину. Учитывая предстоящие осадки, грибов будет очень много. Где и когда искать грибы в Украине – читайте ниже.

Где и какие грибы собирать в Украине

Урожайность опят на 1-м месте по сравнению с другими грибами, особенно в этот период. Встречаются они возле самых непредсказуемых мест. Чаще это поваленные лиственные деревья и пни. Произрастают опята тучно. Они могут облепить даже старый пень.

Опенок осенний (фото: wikipedia.org)

Как рассказывают опытные грибники, сейчас достаточно высоки шансы насобирать в лесу даже белые грибы — в траве, кустиках. Отлично себя чувствует белый гриб в тех местах, где много мхов и лишайников. Особенно любимыми местами для белых грибов считаются смешанные лесные массивы с такими деревьями как береза, дуб, граб, пихта, сосна и ель.

Белый гриб (фото: wikipedia.org)

При возврате тепла в первой половине октября продолжают высовываться такие аппетитные грибы как маслята, рыжики, моховики. Так, зернистые маслята растут в еловом лесу, предпочитая почвы из известняка. Лиственничные, исходя из названия, хорошо "пристроились" в лиственных лесах и перелесках. А вот смешанные леса и молодые посадки – это места, где растет гриб масленок поздний. Хвойный лес — типичный биотоп, где растут рыжики. Моховик обычно растет в хвойных и лиственных лесах. Все они любят песчаные почвы с кучей хвойных иголок, а также лесопосадки.

Масленок лиственничный (фото: wikipedia.org)

Рыжик (фото: wikipedia.org)

Моховик (фото: wikipedia.org)

Также в октябре массово собирают вешенки. Этот тип грибов растет достаточно кучно, а пучок может достигать своим количеством до 20 грибов. При этом вес среднего пучка в равен 600-1000 граммам. Распространены вешенки с конца сентября и до конца декабря, так как эта разновидность не терпит высоких температур. Кроме того, их двойники в Украине не растут, а это значит, что распознать вешенки будет нетрудно неопытным охотникам за грибами. Чаще всего вешенки растут на деревьях, в их корнях и на пеньках. Излюбленное место у вешенок в лесу находится на березах. Однако часто их находят также на осинах, ивах и соснах. Исходя из этого несложно догадаться, что вешенки распространены преимущественно в лиственных лесах.

Вешенки (фото: wikipedia.org)

Говорушки – гриб, который растет с начала июля и не перестает вплоть до середины октября. Растут белесые говорушки на лугах, в лиственных, хвойных и смешанных лесах на питательном субстрате из опавшей листвы или хвои. Стоит отметить, что у говорушек в Украине есть много двойников, поэтому без опыта в определении этого гриба, употреблять его в пищу и добавлять в общую корзинку к другим грибам лучше не стоит.

Говорушка съедобная (фото: wikipedia.org)

Также до конца ноября в Украине активно растет гриб дождевик. Он обычно растет на свободной почве, на поваленных деревьях и пнях могут расти его другие, но тоже съедобные разновидности.

Дождевик (фото: wikipedia.org)

Не исключено найти в октябре и черного груздя. Он попадается в лесах смешанного типа. Груздь темного зеленоватого цвета, с полой, небольшой ножкой. Прячется он под увядшими листьями. При находке одного можно обнаружить и соседей. Если его засолить, он будет иметь отличный вкус и плотную структуру.

Черный груздь (фото: wikipedia.org)

Иногда можно найти грибной деликатес – это пестрый зонтик. Конечно, в октябре он иной разновидности и представлен как краснеющий либо лохматый зонтик. Он растет на песчаных почвах в светлых лесах на полянах и опушках, просеках и вырубках; встречается на открытых травянистых местах, в парках, на полях, огородах. Плодоносит одиночно или неплотными группами, может образовывать ряды и "ведьмины круги" (грибы создают круг).

Пестрый зонтик (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали, что был назван самый полезный гриб, который защищает даже от онкологии.