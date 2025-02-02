Греммі 2025: де і як дивитися онлайн

Премія Греммі щорічно приковує увагу мільйонів шанувальників музики. Цього року, 67-ма церемонія вручення нагород відбудеться в Лос-Анджелесі. За нею можна буде спостерігати онлайн по телевізору та в Інтернеті.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як дивитися церемонію нагородження Греммі у 2025 році у прямому ефірі.
67-й раз вручати премію Греммі будуть у ніч з 2 на 3 лютого 2025 року. Час початку: 03:00 (за Києвом). Вже традиційно церемонія однієї з найпрестижніших музичних подій світу пройде в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі, США. Ця арена стала вже традиційним місцем проведення однієї з найпрестижніших музичних подій світу.
На жаль, в Україні немає офіційної телевізійної трансляції премії, але є кілька способів перегляду онлайн:
Також багато світових новинних сайтів, присвячених музиці та шоу-бізнесу, будуть вести текстові трансляції, а також публікувати новини, фото та відео з церемонії. Писати про події наживо будуть зокрема й українські Telegram-канали (наприклад, SLAY MUSIC).
Трансляція з “червоної доріжки" буде доступна для всіх на YouTube-каналі Recording Academy.
За усіма новинами про щодо Греммі також можна буде слідкувати на офіційному сайті премії GRAMMY.com.
Серед виконавців, які виступатимуть на церемонії, оголошені:
Ведучим премії буде південноафриканський комік та сценарист Тревор Ноа.
Цьогорічна трансляція також приверне увагу до збору коштів для ліквідації наслідків пожеж у Лос-Анджелесі та вшанування працівників екстрених служб.
Зазначимо, що найбільше номінацій цього року отримала співачка Бейонсе - 11, завдяки її альбому "Cowboy Carter". Це робить її найбільш номінованою артисткою в історії премії з загальною кількістю 99 номінацій.
По 7 номінацій мають Кендрік Ламар, Біллі Айліш, Post Malone та Charli XCX. Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер і Чаппелл Роан отримали по 6 номінацій.
До слова, нещодавно було оголошено номінантів премії "Оскар-2025".