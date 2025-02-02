Греммі 2025: де і як дивитися онлайн

Дата і час Греммі 2025

67-й раз вручати премію Греммі будуть у ніч з 2 на 3 лютого 2025 року. Час початку: 03:00 (за Києвом). Вже традиційно церемонія однієї з найпрестижніших музичних подій світу пройде в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі, США. Ця арена стала вже традиційним місцем проведення однієї з найпрестижніших музичних подій світу.

Як дивитися Греммі 2025 в Україні онлайн

На жаль, в Україні немає офіційної телевізійної трансляції премії, але є кілька способів перегляду онлайн:

Офіційний сайт CBS (трансляція доступна для глядачів із США, тому щоб переглянути її в Україні, потрібно підключити VPN та змінити IP-адресу на американську)

Стрімінгові сервіси з доступом до CBS (за передплатою): Paramount+, Hulu + Live TV, YouTube TV, FuboTV

YouTube та соцмережі (офіційний канал “Греммі” опублікує найяскравіші моменти, включаючи виступи артистів та оголошення переможців)

Також багато світових новинних сайтів, присвячених музиці та шоу-бізнесу, будуть вести текстові трансляції, а також публікувати новини, фото та відео з церемонії. Писати про події наживо будуть зокрема й українські Telegram-канали (наприклад, SLAY MUSIC).

Трансляція з “червоної доріжки" буде доступна для всіх на YouTube-каналі Recording Academy.

За усіма новинами про щодо Греммі також можна буде слідкувати на офіційному сайті премії GRAMMY.com.

Хто буде виступати на церемонії Греммі 2025

Серед виконавців, які виступатимуть на церемонії, оголошені:

Бенсон Бун

Біллі Айліш

Чаппелл Роан

Charli XCX

Doechii

RAYE

Сабріна Карпентер

Шакіра

Тедді Свімз

Ведучим премії буде південноафриканський комік та сценарист Тревор Ноа.

Цьогорічна трансляція також приверне увагу до збору коштів для ліквідації наслідків пожеж у Лос-Анджелесі та вшанування працівників екстрених служб.

Зазначимо, що найбільше номінацій цього року отримала співачка Бейонсе - 11, завдяки її альбому "Cowboy Carter". Це робить її найбільш номінованою артисткою в історії премії з загальною кількістю 99 номінацій.

По 7 номінацій мають Кендрік Ламар, Біллі Айліш, Post Malone та Charli XCX. Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер і Чаппелл Роан отримали по 6 номінацій.