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Гравці "Шахтаря" підтримали полонених захисників Маріуполя

Неділя 26 травня 2024 18:12
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Гравці "Шахтаря" підтримали полонених захисників Маріуполя Фото: гравці "Шахтаря" підтримали полонених захисників Маріуполя  (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Гравці донецького футбольного клубу "Шахтар" прибули на матч у Житомирі, демонструючи свою підтримку сотням захисників Маріуполя, які вже два роки перебувають у російському полоні.

Про це йдеться на сторінці клубу.

Цей жест є частиною акції FreeMariupolDefenders на підтримку захисників Маріуполя, яку започаткував проєкт "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова.

"Ми повинні кричати на весь світ, щоб наших захисників повернули додому", — йдеться в повідомленні ФК "Шахтар" у соцмережах.

Футболісти та тренерський склад "Шахтаря" висловили сподівання, що їхня акція допоможе привернути міжнародну увагу до долі захисників Маріуполя та сприятиме їхньому швидкому поверненню додому.

Нагадаємо, проект "Серце Азовсталі" є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова", його створено задля підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин.

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Шахтар Маріуполь
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