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Игроки "Шахтера" поддержали пленных защитников Мариуполя

Воскресенье 26 мая 2024 18:12
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Игроки "Шахтера" поддержали пленных защитников Мариуполя Фото: игроки "Шахтера" поддержали пленных защитников Мариуполя (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Игроки донецкого футбольного клуба "Шахтер" прибыли на матч в Житомире, демонстрируя свою поддержку сотням защитников Мариуполя, уже два года находящихся в российском плену.

Об этом говорится на странице клуба.

Этот жест является частью акции FreeMariupolDefenders в поддержку защитников Мариуполя, которую основал проект "Сердце Азовстали" Рината Ахметова.

"Мы должны кричать на весь мир, чтобы наших защитников вернули домой", - говорится в сообщении ФК "Шахтер" в соцсетях.

Футболисты и тренерский состав "Шахтера" выразили надежду, что их акция поможет привлечь международное внимание к судьбе защитников Мариуполя и будет способствовать их скорейшему возвращению домой.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова", он создан для поддержки защитников Мариуполя и их семей.

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