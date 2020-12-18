Гран-при кинофестиваля в Белграде получил фильм Хржановского "Дау. Дегенерация"

Проект "Дау" впервые был представленный в рамках программы Каннского кинофестиваля (кадр из фильма)

"Дау. Дегенерация" - это более чем шестичасовой фильм о жизни сверхсекретного советского института

Представленный в рамках программы 26-го Фестиваля авторского кино, который прошел в Белграде (Сербия), фильм "Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского получил наивысшую награду жюри - гран-при кинофестиваля. Наградой был отмечен также режиссерский дебют Натальи Ворожбит с фильмом "Плохие дороги", об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Дау. Дегенерация" - это более чем шестичасовой фильм о жизни сверхсекретного советского НИИ в условиях тотального контроля спецслужб и жестких внутренних конфликтов, а также саму природу тоталитарной власти и способы взаимодействия личности с ней через биографию советского физика Льва Ландау.

Проект "Дау", впервые представленный в рамках программы Каннского кинофестиваля, поднимает вопросы о человеческой культуре, нравственности, свободе выбора и силе воли, что находит отклик у зрителей во всем мире.

"Идея этого фильма лишь сначала кажется побегом из реальности в прошлое 60-х годов ХХ века, по сути - это возможность для каждого участника, актера, статиста или просто жителя мира "Дау" изучить его отношение к основным идеям, лежащим в основе "Дау. Дегенерация": к любви, дружбе и человеческой свободе. Этот, временами остроумный, но все же очень тревожный фильм, говорит о неустанном поиске какой-то формулы счастливой и свободной жизни для всех нас в мире, в котором мы живем сегодня", - подытожил сербский кинорежиссер Марко Джорджевич.

Отдельно жюри сербского фестиваля отметило наградой дебют украинского режиссера Натальи Ворожбит за фильм "Плохие дороги", экранизацией авторской пьесы о жизни и взаимоотношениях военных и рядовых украинцев в разрушенном войной Донбассе.

Напомним, ранее другая кинокартина проекта "Дау. Наташа" совместного производства Германии, Украины и Великобритании, наряду с фильмом "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича, вошла в лонг-лист премии Европейской кинематографической академии.

Большая часть съемок проекта "Дау" прошла в Харькове на специально отстроенной съемочной площадке в 12 тысяч квадратных метров, ставшей самой большой в Европе.

В течение 11 лет, с 2007 по 2018 год, в рамках международного кинопроекта "Вселенная “Дау” было отснято и смонтировано 700 часов киноматериала: 14 фильмов, 3 сериалов, множества видеоперформансов и научных фильмов.