Град, грозы и ливни: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует жителей страны. Практически все области в пятницу, 19 июня, накроет грозами, ливнями, местами возможен град.

По данным Украинского гидрометцентра, на востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем ожидается от +28 до +31 градуса.

Сильные грозы с ливнями пройдут также в южных областях страны. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов, в Одессе до +25 +27 градусов. В Крыму пройдет гроза, возможен ливень. Ночью +17 +19 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

На востоке Украины синоптики прогнозируют сильные грозы с ливнями. Ночная температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем ожидается от +28 до +30 градусов.

Западные области накроет сильными грозами и ливнями, которые будут идти и ночью, и днем. Температура воздуха в ночные часы составит +13 +15 градусов, в дневные от +22 до +25 градусов.

В центральной части страны пройдут грозы. Ночью от +16 до +18 градусов, днем будет жарко, от +27 до +29 градусов.

В Киеве 19 июня ожидается сильная гроза, возможен ливень. Ночью +17 +19 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 19 июня

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в отдельных регионах в пятницу может пройти град. Также она добавила, что ближайшие выходные в Украине будут дождливыми и жаркими.

"Пятница обещает быть в Украине снова с грозовыми дождями и жарой. Дожди, даже ливни, частые спутники гроз – шквалы, и даже местами град, более вероятны в западных областях, местами на Севере, в Одесской, Винницкой, Харьковской областях и Крыму. На выходных особенно с погодой ничего не изменится", - рассказала Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату нового похолодания в Украине.

А также рассказывали о том, что под Винницей дождем "смыло" целое село.