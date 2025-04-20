Від журналіста до чемпіона світу: топ несподіваних зірок у футбольних клубах України

Дмитро Поворознюк: журналіст у ролі футболіста

Дмитро Поворознюк, відомий спортивний журналіст та автор YouTube-проєкту "Трендець", у жовтні 2020 року підписав контракт з рівненським "Вересом". Його угода була символічною: зарплата становила 5000 гривень на місяць, які він передавав на благодійність. ​

Його дебют відбувся у листопаді 2020 року в матчі проти "Гірник-Спорт", де він вийшов на заміну на 80-й хвилині. ​У сезоні 2020/2021 Поворознюк зіграв у п’яти матчах Першої ліги, допомігши команді здобути путівку до УПЛ.

Зараз Дмитро продовжує займатися блогерською діяльністю та бере участь у різноманітних проєктах.

Фото: Дмитро Поворознюк (nkveres.com)

Олександр Усик: абсолютний чемпіон на полі

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, у липні 2023 року підписав однорічний контракт з житомирським "Поліссям". Він отримав 17-й номер та став офіційним гравцем клубу. ​

Усик неодноразово підтримував "Полісся" та навіть брав участь у товариських матчах на добровільних засадах.

Цікаво, що чемпіон нерідко носить одяг з символікою житомирського клубу. Зокрема, це можна було помітити під час виходу українця на поєдинок проти Тайсона Ф'юрі у Ер-Ріяді.

Фото: Олександр Усик та Геннадій Буткевич (polissyafc.com)

Дар’я Білодід: дзюдоїстка у футболі

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід у березні 2025 року підписала контракт з харківським "Металістом 1925". Вона гратиме під 77-м номером та планує поєднувати заняття дзюдо з футболом.

Дзюдоїстка дебютувала в чемпіонаті України в матчі проти "Ладомира", вийшовши на заміну в кінцівці гри.

"Я дуже чекала цього дебюту. Звичайно, хотілося трохи більше пограти. Думаю, грала десь хвилин три. Був шанс забити гол, але, на жаль, у мене не вийшло. Я дуже засмутилася, бо мій спортивний чемпіонський характер не дає мені спокою, коли у мене не виходить те, що я хочу. Але, думаю, це класний старт", - прокоментувала свій футбольний дебют Білодід в коментарі АСЖУ.