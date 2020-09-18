Говорить и ходить не сможет: врачи искалечили новорожденную в Харькове

В Харькове врачи перинатального центра допустили халатность к роженице и это стоило здоровье ее ребенку. Убитые горем родители рассказали, как врачи вели роды и почему их малышка теперь не сможет жить полноценной жизнью.

Марина и Алексей Мозуль рассказали печальную историю о рождении своей дочери в комментарии для издания 057.ua. По словам родителей, беременность Марины протекала хорошо. На 36 неделе она должна была заключить договор с врачом-акушером Тамарой Падалко в перинатальном центре. У женщины не хватало одного анализа, и она предложила подписать договор позже, когда соберет необходимые документы.

Но у Марины отошли воды, и они с мужем позвонили к врачу. Падалко сказала ей ехать в перинатальный центр, но там роженицу не приняли и отправили в роддом по месту жительства. Хотя не имели на это права. Марине удалось уговорить персонал и объяснить, что у нее есть договоренность с врачом. Дежурные акушеры нехотя ее осмотрели и отправили в палату. У Марины началось кровотечение, но медики сказали, что "ничего страшного".

"На кресле меня смотрела врач Салтанова. Она сказала: "я не знаю откуда идет кровь. Я что-то нащупала перед головой у ребенка, может это плацента, отслаивается". Она поворачивается к Коротич и говорит — наденьте перчатку и посмотрите вы, я не понимаю. Коротич отвечает просто - "не хочу "... Я их просила сделать мне УЗИ, но мне сказали, что УЗИ в роддоме в субботу не работает. Мне сказали идти в палату. Примерно через час ко мне пришли еще два врача — спросили температуру, она была 37,5, хотя при поступлении была 36,6. спросили, идет кровь. Я сказала так, схваток нет, а они — будем ждать схватки. Стимуляцию мне никто не делал", - рассказала Марина Мозуль.

Несколько часов она промучилась в палате, а около 4 утра у нее начали выпадать огромные сгустки крови. Женщина сама дошла до ординаторской и оттуда ее отправили обратно в палату и дожидаться дежурного врача. Он принял решение делать экстренное кесарево.

Марину отправили готовить к операции и выяснилось, что ее врач так в центр и не приехала.

"Была дорога каждая секунда. На следующий день я узнала, что, когда нужна была помощь, у другой девочки были естественные роды, и он их принимал. На 5 этажей там был только 1 дежурный врач. Наркоз сделали мне общий. Далее, что было, не знаю, ребенка забрали сразу в реанимацию. Как только отошла от наркоза, спросила — где мой ребенок, а мне отвечают, говорят "звони мужу", - рассказала Марина.

Отцу малышку показали только в 8 утра и сказали, что девочка в тяжелом состоянии. Врач пытался оправдаться тем, что медики не виноваты и это "просто лопнул сосуд".

"Это маловероятно, ведь у ребенка был снижен гемоглобин. У моей дочери была и остановка сердца, и асфиксия тяжелой степени. Гипоксия началась гораздо раньше, чем сделали кесарево сечение. Я не буду даже учитывать те моменты, когда нам хамили и грубили. Я хочу уберечь жизни других матерей от таких врачей", - рассказал Алексей Мозуль.

Диагноз врачей неутешительный – девочка не может самостоятельно глотать, у нее затронуты участки мозга, нет рефлексов. Говорить и ходить она не сможет, у нее была длительная гипоксия и из-за этого у девочки отсутствует сознание.

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