Готуємось до Великодня: як пофарбувати яйця натуральними барвниками (відео)

Пофарбувати яйця на Великдень можна натуральними барвниками. Знадобляться лише натуральні інгредієнти, які є на багатьох кухнях.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Aesthetic&Eat".
Головний секрет інтенсивного кольору - яйця попередньо необхідно знежирити оцтом чи спиртом.
На відео можна побачити всі нюанси успішного фарбування яєць за допомогою фіолетової капусти, каркаде та куркуми.
Фарба для великодніх яєць виготовляється з різних продуктів з комори: буряк - рожевий або червоний, червона капуста - синій, куркума - жовтий.
Щоб пофарбувати яйця у три варіанти, знадобляться такі продукти:
Яйця викладіть у каструлю, залийте 1 л водою і зваріть до готовності впродовж 8-10 хвилин.
Важливо перед фарбуванням яйця знежирити.
Для першого варіанту фарбування наріжте червоноголову капусту на довільні шматочки та відправте їх у каструлю. Все залийте водою, додайте сіль і після закипання проваріть 30 хвилин.
Процідіть відвар і дайте йому охолонути впродовж 10 хвилин, потім покладіть 3 зварених яйця і залиште на 30 хвилин. Потім дістаньте їх і викладіть на серветку. Вони мають вийти ніжно голубого кольору.
Для другого варіанту в каструлю насипте куркуму, залийте 1 л водою і додайте сіль.
Після закипання проваріть 5 хвилин та дайте відвару охолонути 10 хвилин.
Потім покладіть в нього 3 зварені яйця на 1 годину.
Викладіть яйця жовтого кольору на серветку і дайте їм висохнути.
3 зварені яйця покладіть в каструлю, залийте 1 л водою, додайте каркаде, сіль і залийте водою.
Розчин доведіть до кипіння і варіть 7 хвилин. Яйця потрібно залишити у розчині на 30 хвилин.
Після цього дістаньте яйця з відвару та просушіть на серветках.
В результаті вони виходять сіро-мармурового кольору.
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