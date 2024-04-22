Готуємось до Великодня: як пофарбувати яйця натуральними барвниками (відео)

Що знадобиться

Головний секрет інтенсивного кольору - яйця попередньо необхідно знежирити оцтом чи спиртом.

На відео можна побачити всі нюанси успішного фарбування яєць за допомогою фіолетової капусти, каркаде та куркуми.

Фарба для великодніх яєць виготовляється з різних продуктів з комори: буряк - рожевий або червоний, червона капуста - синій, куркума - жовтий.

Щоб пофарбувати яйця у три варіанти, знадобляться такі продукти:

яйця курячі - 9 шт.

вода - 4 л

капуста червоноголова - 300 г

сіль - 2 ст.л

куркума - 4 ст.л

оцет - 2 ст.л

чай каркаде - 70 г

Спосіб фарбування капустою

Яйця викладіть у каструлю, залийте 1 л водою і зваріть до готовності впродовж 8-10 хвилин.

Важливо перед фарбуванням яйця знежирити.

Для першого варіанту фарбування наріжте червоноголову капусту на довільні шматочки та відправте їх у каструлю. Все залийте водою, додайте сіль і після закипання проваріть 30 хвилин.

Процідіть відвар і дайте йому охолонути впродовж 10 хвилин, потім покладіть 3 зварених яйця і залиште на 30 хвилин. Потім дістаньте їх і викладіть на серветку. Вони мають вийти ніжно голубого кольору.

Як пофарбувати яйця червононогою капустою (фото: скриншот)

Спосіб з куркумою

Для другого варіанту в каструлю насипте куркуму, залийте 1 л водою і додайте сіль.

Після закипання проваріть 5 хвилин та дайте відвару охолонути 10 хвилин.

Потім покладіть в нього 3 зварені яйця на 1 годину.

Викладіть яйця жовтого кольору на серветку і дайте їм висохнути.

Як пофарбувати яйця куркумою (фото: скриншот)

Спосіб з чаєм каркаде

3 зварені яйця покладіть в каструлю, залийте 1 л водою, додайте каркаде, сіль і залийте водою.

Розчин доведіть до кипіння і варіть 7 хвилин. Яйця потрібно залишити у розчині на 30 хвилин.

Після цього дістаньте яйця з відвару та просушіть на серветках.

В результаті вони виходять сіро-мармурового кольору.

Як пофарбувати яйця на Великдень (фото: скриншот)