Готовимся праздновать крещение Киевской Руси - Украины: дата, история, интересные факты

1034 лет Крещения Киевской Руси - Украины

Этот важный праздник отмечается ежегодно 28 июля в день памяти князя Владимира, который официально крестил Русь и был причислен к лику святых.

Установлен этот праздник указом Виктора Ющенко в июле 2008 года. И хотя точный день, даже год установить невозможно, принято считать, что крещение состоялось в 988 году.

Князь Владимир принял христианство из Византии, ведь тогда империя была самой развитой и сильной страной континента. Этот шаг был необходим для содействия развитию страны и укрепления с европейскими странами.

По преданию, массовое крещение жителей Киева состоялось при впадении реки Почайны в Днепр.

После официального крещения киевлян в 988 христианство стало государственной религией Киевской Руси. Христианизация Руси шла постепенно по водным путям, сперва ее приняли более крупные очаги, позже провинция.

Фото: Петр Андрусив Крещение Руси - Украины, 1980

Интересные факты о крещении Руси и праздниках

После крещения в городе Херсонес святой князь Владимир взял себе имя Василий, что с греческого означает "царь".

Князь Владимир отдавал десятую часть своих прибылей на строительство первого храма Киевского государства - Десятинной церкви. При этом храме была открыта самая первая школа на Руси.

Христианство обогатило восточнославянские народы новыми научными и философскими понятиями, доселе неизвестными славянам. Ускорилось развитие древнерусского литературного языка.

На время крещения в княжеской казне не осталось монет, поэтому князь Владимир начал изготавливать первые гривны. На них был изображен князь с надписью "Владимир на престоле", а также украинский тризуб.

Владимир Великий до Крещения был жестоким язычником, имел около 500 наложниц и вел развратную жизнь. Приняв христианство, он обратился к вере. Сейчас он считается святым и равным с апостолами.

Фото: Памятник князю Владимиру в Киеве (Getty Images)

Как в Украине празднуют Крещение

Празднование крещения Киевской Руси - Украины происходит обычно пышно. В этом году из-за войны оно может быть скромнее. Так, в прошлом году митрополит Епифаний 28 июля возглавил в Михайловском Златоверхом соборе божественную литургию по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси - Украины.

Также торжества по случаю праздника проходили на Владимирской горке, где предстоятель ПЦУ совершил молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Кроме того в честь праздника организуют крестный ход, хотя в предыдущие годы были ограничения из-за пандемии коронавируса.

Фото: празднование Крещения Руси (Getty Images)

Будет ли дополнительный выходной?

Год назад на 28 июля был назначен еще один праздник: День украинской государственности. Он установлен указом президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года, подписанным во время торжеств к тридцатой годовщине независимости Украины.

31 мая 2022 года Верховная рада приняла его: "за" проголосовали 257 народных депутатов. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года.

Этот день должен быть выходным, однако из-за военного положения дополнительные выходные отменяются.