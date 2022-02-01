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Готовим вкусный десерт за 5 минут без выпекания: минимум ингредиентов

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Вторник 01 февраля 2022 09:21
Готовим вкусный десерт за 5 минут без выпекания: минимум ингредиентов Фото: Десерт без выпечки за 5 минут (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Для того, чтобы приготовить вкуснейший десерт, не нужно много времени. Если у вас минимум ингредиентов - это тоже не беда.

Рецептом лакомства поделились в Instagram sad_mechta.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 стакан молока
  • Плитка шоколада
  • Столовая ложка какао
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 20 грамм сливочного масла (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления

Поставьте молоко на плиту и добавьте туда шоколад, он должен там раствориться. Потом добавьте ложку какао в смесь и сливочное масло (по желанию). Также всыпьте туда стакан овсяных хлопьев и выложите в форму, смазанную сливочным маслом. Уберите в холодильник на три часа. После этого десерт готов. Приятного аппетита.

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