Готовим вкусный десерт за 5 минут без выпекания: минимум ингредиентов
Фото: Десерт без выпечки за 5 минут (freepic.com)
Для того, чтобы приготовить вкуснейший десерт, не нужно много времени. Если у вас минимум ингредиентов - это тоже не беда.
Рецептом лакомства поделились в Instagram sad_mechta.
Для приготовления вам понадобятся:
- 1 стакан молока
- Плитка шоколада
- Столовая ложка какао
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 20 грамм сливочного масла (по желанию)
Пошаговый рецепт приготовления
Поставьте молоко на плиту и добавьте туда шоколад, он должен там раствориться. Потом добавьте ложку какао в смесь и сливочное масло (по желанию). Также всыпьте туда стакан овсяных хлопьев и выложите в форму, смазанную сливочным маслом. Уберите в холодильник на три часа. После этого десерт готов. Приятного аппетита.
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