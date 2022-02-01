Готовим вкусный десерт за 5 минут без выпекания: минимум ингредиентов

Для того, чтобы приготовить вкуснейший десерт, не нужно много времени. Если у вас минимум ингредиентов - это тоже не беда.

Для приготовления вам понадобятся:

1 стакан молока

Плитка шоколада

Столовая ложка какао

1 стакан овсяных хлопьев

20 грамм сливочного масла (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления

Поставьте молоко на плиту и добавьте туда шоколад, он должен там раствориться. Потом добавьте ложку какао в смесь и сливочное масло (по желанию). Также всыпьте туда стакан овсяных хлопьев и выложите в форму, смазанную сливочным маслом. Уберите в холодильник на три часа. После этого десерт готов. Приятного аппетита.