Готуємо смачний десерт за 5 хвилин без випікання: мінімум інгредієнтів

Для того, щоб приготувати смачний десерт, не потрібно багато часу. Якщо у вас мінімум інгредієнтів - це теж не біда.

Для приготування вам знадобляться:

1 стакан молока

Плитка шоколаду

Столова ложка какао

1 склянка вівсяних пластівців

20 грамів вершкового масла (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування

Поставте молоко на плиту і додайте туди шоколад, він повинен там розчинитися. Потім додайте ложку какао в суміш і вершкове масло (за бажанням). Також всипте туди склянку вівсяних пластівців і викладіть у форму, змащену вершковим маслом. Приберіть в холодильник на три години. Після цього десерт готовий. Смачного вам!