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Готуємо смачний десерт за 5 хвилин без випікання: мінімум інгредієнтів

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Вівторок 01 лютого 2022 09:21
Готуємо смачний десерт за 5 хвилин без випікання: мінімум інгредієнтів Фото: Десерт без випічки за 5 хвилин (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Для того, щоб приготувати смачний десерт, не потрібно багато часу. Якщо у вас мінімум інгредієнтів - це теж не біда.

Рецептом ласощів поділилися в Instagram sad_mechta.

Для приготування вам знадобляться:

  • 1 стакан молока
  • Плитка шоколаду
  • Столова ложка какао
  • 1 склянка вівсяних пластівців
  • 20 грамів вершкового масла (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування

Поставте молоко на плиту і додайте туди шоколад, він повинен там розчинитися. Потім додайте ложку какао в суміш і вершкове масло (за бажанням). Також всипте туди склянку вівсяних пластівців і викладіть у форму, змащену вершковим маслом. Приберіть в холодильник на три години. Після цього десерт готовий. Смачного вам!

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