Готуємо смачний десерт за 5 хвилин без випікання: мінімум інгредієнтів
Фото: Десерт без випічки за 5 хвилин (freepic.com)
Для того, щоб приготувати смачний десерт, не потрібно багато часу. Якщо у вас мінімум інгредієнтів - це теж не біда.
Рецептом ласощів поділилися в Instagram sad_mechta.
Для приготування вам знадобляться:
- 1 стакан молока
- Плитка шоколаду
- Столова ложка какао
- 1 склянка вівсяних пластівців
- 20 грамів вершкового масла (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування
Поставте молоко на плиту і додайте туди шоколад, він повинен там розчинитися. Потім додайте ложку какао в суміш і вершкове масло (за бажанням). Також всипте туди склянку вівсяних пластівців і викладіть у форму, змащену вершковим маслом. Приберіть в холодильник на три години. Після цього десерт готовий. Смачного вам!
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