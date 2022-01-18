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Готовим очень вкусные и быстрые котлеты из печени, для которых не нужна мясорубка

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 10:55
Готовим очень вкусные и быстрые котлеты из печени, для которых не нужна мясорубка Скрин видео: Котлеты из печени без мясорубки
Автор: Светлана Мащенко

Котлеты из печени - находка для тех, кто любит этот субпродукт. Их можно готовить, даже если у вас нет мясорубки. Минимум ингредиентов, усилий, а на выходе вы получите идеальный результат.

Рецептом "печеночников" поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Печень куриная - 500-600 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Мука - 2-3 ст. л. (по густоте фарша)
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Готовим очень вкусные и быстрые котлеты из печени, для которых не нужна мясорубка

Скриншот: Вот так будут выглядеть наши котлетки

Пошаговое приготовление блюда

  1. Нарежьте печень на мелкие кубики. Можно предварительно немного подморозить, тогда она проще нарезается.
  2. Также нарежьте лук на мелкие кубики.
  3. Смешайте печень, лук, яйца и муку. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Обжаривайте на огне ниже среднего по 3 минуты с каждой стороны. При жарке можно накрывать крышкой, тогда лук размягчится, и котлетки пропарятся.

Наши идеальные печеночные котлетки готовы к употреблению!

Ранее блогер также рассказала, как приготовить вкусный зимний салат "Провансаль" из капусты, который всегда будет в вашем вашем холодильнике.

Также мы писали, зачем в котлеты некоторые кулинары добавляют рюмку водки.

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