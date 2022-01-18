Готовим очень вкусные и быстрые котлеты из печени, для которых не нужна мясорубка

Котлеты из печени - находка для тех, кто любит этот субпродукт. Их можно готовить, даже если у вас нет мясорубки. Минимум ингредиентов, усилий, а на выходе вы получите идеальный результат.

Наши идеальные печеночные котлетки готовы к употреблению!

Скриншот: Вот так будут выглядеть наши котлетки

Ранее блогер также рассказала, как приготовить вкусный зимний салат "Провансаль" из капусты, который всегда будет в вашем вашем холодильнике.

Также мы писали, зачем в котлеты некоторые кулинары добавляют рюмку водки.