Готовим очень вкусные и быстрые котлеты из печени, для которых не нужна мясорубка
Скрин видео: Котлеты из печени без мясорубки
Котлеты из печени - находка для тех, кто любит этот субпродукт. Их можно готовить, даже если у вас нет мясорубки. Минимум ингредиентов, усилий, а на выходе вы получите идеальный результат.
Рецептом "печеночников" поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Печень куриная - 500-600 г
- Яйцо - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Мука - 2-3 ст. л. (по густоте фарша)
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Скриншот: Вот так будут выглядеть наши котлетки
Пошаговое приготовление блюда
- Нарежьте печень на мелкие кубики. Можно предварительно немного подморозить, тогда она проще нарезается.
- Также нарежьте лук на мелкие кубики.
- Смешайте печень, лук, яйца и муку. Посолите и поперчите по вкусу.
- Обжаривайте на огне ниже среднего по 3 минуты с каждой стороны. При жарке можно накрывать крышкой, тогда лук размягчится, и котлетки пропарятся.
Наши идеальные печеночные котлетки готовы к употреблению!
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