Готуємо дуже смачні і швидкі котлети з печінки, для яких не потрібна м'ясорубка

Котлети з печінки - знахідка для тих, хто любить цей субпродукт. Їх можна готувати, навіть якщо у вас немає м'ясорубки. Мінімум інгредієнтів, зусиль, а на виході ви отримаєте ідеальний результат.

Наші ідеальні печінкові котлетки готові до вживання!

Скріншот: ось так будуть виглядати наші котлетки

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