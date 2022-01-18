Готуємо дуже смачні і швидкі котлети з печінки, для яких не потрібна м'ясорубка
Скрін відео: котлети з печінки без м'ясорубки
Котлети з печінки - знахідка для тих, хто любить цей субпродукт. Їх можна готувати, навіть якщо у вас немає м'ясорубки. Мінімум інгредієнтів, зусиль, а на виході ви отримаєте ідеальний результат.
Рецептом "печіночників" поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнт:
- Печінка куряча - 500-600 г
- Яйце - 2 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Борошно - 2-3 ст. л. (по густоті фаршу)
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Скріншот: ось так будуть виглядати наші котлетки
Покрокове приготування страви
- Наріжте печінку на дрібні кубики. Можна попередньо трохи підморозити, тоді вона простіше нарізається.
- Також наріжте цибулю на дрібні кубики.
- Змішайте печінку, цибулю, яйця і борошно. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Обсмажуйте на вогні нижче середнього по 3 хвилини з кожного боку. При смаженні можна накривати кришкою, тоді цибуля розм'якшиться, і котлетки пропаряться.
Наші ідеальні печінкові котлетки готові до вживання!
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