Готовим вкуснейший шоколадный пирог с бананами из простых ингредиентов
Фото: Рецепт шоколадного пирога (pixabay.com)
Предлагаем вам приготовить шоколадный пирог с бананами из простых продуктов, которые есть дома у каждого.
Рецепт опубликовали в Instagram Простое пп.
Вам понадобится:
- мука – 250 гр.;
- какао – 50 гр.;
- сахар или подсластитель – 300 гр.;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 280 мл.;
- растительное масло – 60 гр.;
- сливочное масло – 60 гр. (и немного для смазываний формы);
- бананы – 3 шт.;
- соль – 1/3 ч.л.;
- ванилин – 1 гр.;
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- для помадки: молоко 60 мл, какао 20 гр., сахар или подсластитель 60 гр, сливочное масло 30 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
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Смешайте муку, какао, сахар, соль, ванилин и разрыхлитель. В сухую смесь добавьте яйца, молоко, растительное и растопленное сливочное масло. Перемешайте тесто. Форму смажьте сливочным маслом. Крупно нарежьте бананы и уложите в форму. Сверху залейте тестом.
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Пирог отправьте в предварительно разогретую до 170° духовку на 45 минут или до сухой шпажки. Остывший пирог можно полить шоколадной помадкой. Смешайте молоко, какао и сахар, доведите до кипения. Снимите с плиты и вмешайте сливочное масло. Приятного аппетита!
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