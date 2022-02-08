Готовим вкуснейший шоколадный пирог с бананами из простых ингредиентов

Предлагаем вам приготовить шоколадный пирог с бананами из простых продуктов, которые есть дома у каждого.

Вам понадобится:

мука – 250 гр.;

какао – 50 гр.;

сахар или подсластитель – 300 гр.;

яйца – 3 шт.;

молоко – 280 мл.;

растительное масло – 60 гр.;

сливочное масло – 60 гр. (и немного для смазываний формы);

бананы – 3 шт.;

соль – 1/3 ч.л.;

ванилин – 1 гр.;

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

для помадки: молоко 60 мл, какао 20 гр., сахар или подсластитель 60 гр, сливочное масло 30 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

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Смешайте муку, какао, сахар, соль, ванилин и разрыхлитель. В сухую смесь добавьте яйца, молоко, растительное и растопленное сливочное масло. Перемешайте тесто. Форму смажьте сливочным маслом. Крупно нарежьте бананы и уложите в форму. Сверху залейте тестом.

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Пирог отправьте в предварительно разогретую до 170° духовку на 45 минут или до сухой шпажки. Остывший пирог можно полить шоколадной помадкой. Смешайте молоко, какао и сахар, доведите до кипения. Снимите с плиты и вмешайте сливочное масло. Приятного аппетита!