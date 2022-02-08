Готуємо смачний шоколадний пиріг з бананами з простих інгредієнтів
Фото: Рецепт шоколадного пирога (pixabay.com)
Пропонуємо вам приготувати шоколадний пиріг з бананами з простих продуктів, які є вдома у кожного.
Рецепт опублікували в Instagram Просте пп.
Вам знадобиться:
- борошно - 250 гр.;
- какао - 50 гр.;
- цукор або підсолоджувач -300 гр.;
- яйця - 3 шт.;
- молоко - 280 мл.;
- рослинна олія - 60 гр.;
- вершкове масло - 60 гр. (і трохи для змащування форми);
- банани - 3 шт.;
- сіль - 1/3 ч. л.;
- ванілін - 1 гр.;
- розпушувач - 1,5 ч. л.
- для помадки: молоко 60 мл, какао 20 гр., цукор або підсолоджувач 60 гр., вершкове масло 30 гр.
Покроковий рецепт приготування
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Змішайте борошно, какао, цукор, сіль, ванілін і розпушувач. У суху суміш додайте яйця, молоко, рослинне і розтоплене вершкове масло. Перемішайте тісто. Форму змастіть вершковим маслом. Крупно наріжте банани і покладіть у форму. Зверху залийте тестом.
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Пиріг відправте в попередньо розігріту до 170° духовку на 45 хвилин або до сухої шпажки. Остиглий пиріг можна полити шоколадною помадкою. Змішайте молоко, какао і цукор, доведіть до кипіння. Зніміть з плити і вмішайте вершкове масло. Смачного!
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