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Готуємо смачний шоколадний пиріг з бананами з простих інгредієнтів

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Вівторок 08 лютого 2022 08:21
Готуємо смачний шоколадний пиріг з бананами з простих інгредієнтів Фото: Рецепт шоколадного пирога (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пропонуємо вам приготувати шоколадний пиріг з бананами з простих продуктів, які є вдома у кожного.

Рецепт опублікували в Instagram Просте пп.

Вам знадобиться:

  • борошно - 250 гр.;
  • какао - 50 гр.;
  • цукор або підсолоджувач -300 гр.;
  • яйця - 3 шт.;
  • молоко - 280 мл.;
  • рослинна олія - 60 гр.;
  • вершкове масло - 60 гр. (і трохи для змащування форми);
  • банани - 3 шт.;
  • сіль - 1/3 ч. л.;
  • ванілін - 1 гр.;
  • розпушувач - 1,5 ч. л.
  • для помадки: молоко 60 мл, какао 20 гр., цукор або підсолоджувач 60 гр., вершкове масло 30 гр.

Покроковий рецепт приготування

Змішайте борошно, какао, цукор, сіль, ванілін і розпушувач. У суху суміш додайте яйця, молоко, рослинне і розтоплене вершкове масло. Перемішайте тісто. Форму змастіть вершковим маслом. Крупно наріжте банани і покладіть у форму. Зверху залийте тестом.

Пиріг відправте в попередньо розігріту до 170° духовку на 45 хвилин або до сухої шпажки. Остиглий пиріг можна полити шоколадною помадкою. Змішайте молоко, какао і цукор, доведіть до кипіння. Зніміть з плити і вмішайте вершкове масло. Смачного!

Читайте також, як зробити королівський шоколадний пиріг за лічені хвилини.

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