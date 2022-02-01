Готовим нежнейшую запеканку на завтрак: рецепт от известного кулинара

Ингредиенты

500 г кисломолочного сыра 9 или 15% ( творог)

100 г сахара

10 г ванильного сахара

40 г манной крупы

275 г молока

150 г сливок 30%

2 больших яйца

125 г черного изюма

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставьте постоять до 1 часа. Это нужно для того, чтобы манка полностью набухла. Тщательно взбейте погружным блендером массу в глянцевое состояние, как йогурт.

Не волнуйтесь, если масса жидкая: как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда добавьте еще немного молока – 25 г. Изюм предварительно замочите в кипятке, чтобы он набух.

Во взбитую смесь всыпьте изюм и перемешивайте. Отправьте в духовку при температуре 180-200°C примерно на 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.

Аккуратно достаньте запеканку из духового шкафа, остудите и только потом вынимайте из формы. Выходит сочная и однородная текстура, напоминающая чизкейк. Приятного аппетита!