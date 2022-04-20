Готовим быструю паску на жидком тесте без замеса: очень простой рецепт!

Накануне Пасхи многие задают себе вечный вопрос: печь самим или покупать. Увидев этот рецепт из книги "Украинская кухня", вы будете удивлены, ведь тесто для такой паски не нужно долго вымешивать.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
Залейте изюм на 10 минут кипятком, затем воду слейте и просушите изюм бумажными полотенцами.
В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ч. л. сахара и немного муки, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху появится пенная шапочка - это наша опара.
В теплое сливочное масло добавьте 2 яйца, соль, ванилин, сахар. Перемешайте до однородности. Соедините молоко с яично-маслянной смесью, перемешайте до однородности.
Введите муку частями, ориентируясь по густоте. Может пойти не вся мука. Тесто должно выйти консистенции густой сметаны.
Оставьте тесто в теплом месте на 2-2,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в 2-2,5 раза. Осадите тесто, перемешав ложкой.
В просушенный изюм добавьте немного муки, перемешайте, чтобы весь изюм покрылся мукой. Вмесите его в тесто.
Разложите тесто в четыре формочки диаметром 9 см - в каждую примерно 230-240 г тесто. Смоченной в воде ложкой разровняйте верх пасок. Накройте полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте, пока они не займут почти весь объем формы. Около 1,5 часа.
Выпекайте в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-35 минут. Если верх слишком быстро зарумянился, накройте паски фольгой.
Готовые паски должны остыть и после этого их можно покрыть глазурью.
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