UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим быструю паску на жидком тесте без замеса: очень простой рецепт!

Скриншот видео: Готовим быструю паску без замеса на жидком тесте
Автор: Светлана Мащенко

Накануне Пасхи многие задают себе вечный вопрос: печь самим или покупать. Увидев этот рецепт из книги "Украинская кухня", вы будете удивлены, ведь тесто для такой паски не нужно долго вымешивать.

Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная просеянная - 350-380 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Молоко - 150 мл
  • Дрожжи - 7 г (2 ч.л.)
  • Сливочное масло - 100 г
  • Ванилин - 1/4 ч.л.
  • Сахар - 120 г
  • Соль - 1/4 ч. л.
  • Цедра 1 лимона
  • Изюм - 150 г + 1/3 ст. л. муки

Как приготовить паску

Залейте изюм на 10 минут кипятком, затем воду слейте и просушите изюм бумажными полотенцами.

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ч. л. сахара и немного муки, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху появится пенная шапочка - это наша опара.

В теплое сливочное масло добавьте 2 яйца, соль, ванилин, сахар. Перемешайте до однородности. Соедините молоко с яично-маслянной смесью, перемешайте до однородности.

Введите муку частями, ориентируясь по густоте. Может пойти не вся мука. Тесто должно выйти консистенции густой сметаны.

Оставьте тесто в теплом месте на 2-2,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в 2-2,5 раза. Осадите тесто, перемешав ложкой.

В просушенный изюм добавьте немного муки, перемешайте, чтобы весь изюм покрылся мукой. Вмесите его в тесто.

Разложите тесто в четыре формочки диаметром 9 см - в каждую примерно 230-240 г тесто. Смоченной в воде ложкой разровняйте верх пасок. Накройте полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте, пока они не займут почти весь объем формы. Около 1,5 часа.

Выпекайте в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-35 минут. Если верх слишком быстро зарумянился, накройте паски фольгой.

Готовые паски должны остыть и после этого их можно покрыть глазурью.

Ранее мы писали, как приготовить легендарную паску по рецепту Дарьи Цвек.

Также сообщалось, когда можно и нельзя печь паски.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт