"Гостро відчуваю, що маю бути на своїй землі": історія співачки SWOIIA у музеї "Голоси мирних"

Вона евакуювалася із Києва з чотирма собаками. Тим часом із рідного Донецька намагалася виїхати її 87-річна бабуся. Історія співачки увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

За пару днів до повномасштабної війни Катя зібрала тривожну валізу, сподіваючись, що це зайва пересторога. А 24 лютого, як і кожен українець, познайомилася із тваринним страхом, який і досі живе десь під шкірою.

"Тоді літали винищувачі і я думала: "Це як у Донецьку", флешбеки пішли… Я розуміла, що у 2014 році свідомо обрала Україну, і якщо я потраплю в окупацію - мене не стане", - розповідає SWOIIA Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Катя виїхала до Трускавця. Її бабуся тим часом долала фільтраційні табори - онука видихнула, лише коли рідна людина опинилася у відносній безпеці. У той же період співачка стала багато допомагати зооволонтерам. Виїзд за кордон для себе навіть не розглядала.

"Я багато бувала за кордоном, але завжди поверталась додому… Навіть коли я виїжджала з Донецька у Київ, я розуміла, що це все одно твоя країна, твоя земля. Я дуже гостро відчуваю цей момент, що мені потрібно бути на своїй землі", - говорить SWOIIA.

Співачка не приховує, що займалася із викладачем, щоби вільно заговорити українською, і переконана, що збереження мови вкрай важливе для майбутнього країни. А ще вона вважає, що Україна живе тільки завдяки силі духу її людей.

Її історія із перших вуст - тут.

Історія співачки SWOIIA увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.