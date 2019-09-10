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Гости не сдерживали слезы: парализованная невеста сама пошла к алтарю (фото)

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 20:55
Гости не сдерживали слезы: парализованная невеста сама пошла к алтарю (фото)
Невеста пошла к алтарю в экзоскелете (коллаж: РБК-Украина)

Девушка осуществила свою давнюю мечту - выйти замуж стоя на двух ногах

Молодая девушка из Великобритании пять лет назад попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Последствия аварии были ужасны - Грейс Макгоуэн получила травму позвоночника, после чего оказалась прикована к инвалидной коляске.

Тем не менее, девушка не отчаялась и вскоре встретила своего суженого. После выхода из больницы Грэйс стала подыскивать себе новое одноэтажное жилье, которое бы подходило ей в ее нынешнем состоянии, пишет Metro.

Гости не сдерживали слезы: парализованная невеста сама пошла к алтарю (фото)

Невеста пошла к алтарю в экзоскелете (фото: metro.co.uk)

Так она и познакомилась с Ником Капалди - сыном женщины, продавшей ей дом. Пара очень сблизилась, а когда Ник сделал Грейс предложение, она решила, что пойдет под венец на собственных ногах.

За несколько месяцев до свадьбы девушка взяла в аренду бионический экзоскелет ReWalk - он крепится к ногам, помогая их передвигать. Работает экзоскелет от аккумулятора, что находится в рюкзаке. Управляют им при помощи пульта, который надевают на запястье.

Невеста пошла к алтарю в экзоскелете (фото: metro.co.uk)

Все это время Грейс активно тренировалась - жених и брат помогали ей. Ведь именно брат должен был повести девушку к алтарю. Она научилась прямо стоять и ходить.

Стоит отметить, что для гостей появление Грейс стало полнейшим сюрпризом - многие не сдерживали слез. Мама девушки говорит, что очень гордится дочерью.

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