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Горячие фото девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

STYLERПерсоны    03.06.2019 - 13:08
Горячие фото девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов
Кинси Волански в финале Лиги чемпионов (фото: twitter.com/KinsyWolanski)

Кинси Волански, которая выбежала на поле во время матча Ливерпуля и Тоттенхэма, прославилась в сети

Кинси Волански - девушка, которая в финале Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" выбежала полуобнаженной на футбольное поле стадиона "Ванда Метрополитано", является американской моделью. После своего яркого перформанса во время решающего матча главного европейского турнира девушка прославилась на весь мир. 

Кинси Волански выбежала на поле в финале Лиги чемпионов 2019

Как пишут западные СМИ, после скандальной выходки Кинси, количество ее подписчиков в Instagram резко возросло с 300 тыс. до 2,5 млн человек. Правда, такая активность вызвала подозрение у администраторов популярной социальной сети, и они заблокировали аккаунт модели.

Горячие фото девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Кинси Волански выбежала на поле в финале Лиги чемпионов 2019 (фото: instagram.com/vitalyzdtv)

Зачем вообще Волански выбежала на поле и на несколько минут прервала поединок? Свои действия она объясняет тем, что хотела прорекламировать известного американского блогера и пранкера Виталия Здоровецкого. Интересно, что сам парень также выбегал на поле во время финала чемпионата мира в Бразилии.

Также Кинси заявила, что "жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи", а она хотела совершить поступок, который "запомнится навсегда".

Горячие фото девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Кинси Волански выбежала на поле в финале Лиги чемпионов 2019

К слову, выходка красавицы не попала в телетрансляцию. Зато видео забега красотки собирает в интернете миллионы просмотров. 

Мы решили собрать для вас, кто не разглядел красоту Кинси Волански, самые яркие и горячие снимки американки.

Горячие фото девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Кинси Волански (фото: twitter.com/KinsyWolanski)

В свое время Кинси украшала страницы модного журнала Maxim.

Горячие фото девушки, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Кинси Волански на страницах Maxim (фото: twitter.com/KinsyWolanski)

 

Кинси Волански (фото: twitter.com/KinsyWolanski / instagram.com/kinsey_wolansky_officiel)

Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" закончился победой первых со счетом 2:0. Таким образом, клуб в шестой раз в своей более чем столетней истории завоевал главный трофей Лиги чемпионов.

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