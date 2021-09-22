Горячая месть: школьник поджег церковь УПЦ МП, потому что сын батюшки над ним издевался
В селе Иванчанка Болградского района Одесской области мальчик пытался сжечь недостроенный храм Московского патриархата. На место направили спасателей.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Почему мальчик совершил поджог
Так, инцидент произошел 21 сентября. В частности, правоохранители установили, что это был поджог, который совершил школьник. Таким образом он хотел отомстить члену семьи священнослужителя, который там правит.
Поджог совершил 12-летний местный житель. Когда злоумышленника спросили, зачем это сделал, он сказал, что хотел отомстить своему однокласснику. Тот является сыном священника и якобы систематически над ним издевался.
Полицейские открыли уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества поджогом. Она предусматривает от 3 до 10 лет тюрьмы. Однако, подозреваемый несовершеннолетним, поэтому его могут наказать по другому.
Несовершеннолетний поджег храм (фото: od.npu.gov.ua)
"Думская" пишет, что в ГСЧС по инциденту обратился дежурный полиции. Спасатели приехали и обнаружили, что пламя погасили несколько местных жителей. Они это сделали водой из ведер. Огонь уничтожил стол с церковной атрибутикой – свечами, образочками и другой полиграфической продукцией.
Ранее мы сообщали, что в Киеве подожгли офис Уполномоченного по правам человека.
Также мы писали, что в Одесской области был большой пожар на свалке. Подозревают поджог.