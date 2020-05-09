Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня: не тратьте время на конфликты

Гороскоп на 9 мая (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 9 мая

Гороскоп на май сулит большинству представителей зодиакального созвездия спокойный и благоприятный месяц. Возможны небольшие трудности с финансами, но астрологи рекомендуют не опускать руки, так как все проблемы будут быстро решаться.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 9 мая, и сообщили, для кого этот день может стать конфликтным.

Овен. Постарайтесь избавиться сегодня от всего, что вызывает негатив или агрессию. Выбросьте старые вещи, отпустите людей, с которыми вам трудно. Вечер проведите в приятной компании.

Телец. День будет напряженным и непростым, так как на вас накатит раздражение и усталость. Есть риск ввязаться со всеми в спор и сильно поругаться. Не тратьте время на выяснение отношений.

Близнецы. Не принимайте сегодня ответственных решений, так как выбор может оказаться не верным. У вас есть риск допустить ошибку, которую в будущем придется долго исправлять.

Рак. Сегодня вами овладеет желание всех критиковать, в том числе и самого себя. Не поддавайтесь этому чувству. Постарайтесь выбраться на природу и отдохнуть.

Лев. Вам предстоит узнать сегодня что-то важное и значительное. Постарайтесь в общении с другими людьми поменьше говорить и побольше слушать. Не отказывайтесь от совместного времяпровождения с друзьями.

Дева. Ваше качество говорить людям правду в лицо сегодня сыграет плохую службу. Не все готовы воспринимать реальность такой, как она есть. Постарайтесь не нажить себе врагов.

Весы. Будьте сегодня бдительны и сосредоточены, в чем-то даже недоверчивыми. В вашем окружении может появиться манипулятор, который воспользуется вашей добротой.

Скорпион. Сегодня у вас могут попытаться отобрать что-то ценное или подвергнуть вас критике. Могут возникнуть скандалы и конфликты на пустом месте, будьте мудрее и сдержаннее, чтобы не портить себе нервы.

Стрелец. В субботу обстановка вокруг вас будет накаляться, так как кто-то попытается помешать вам приступить к новым проектам и делам. Вы сами можете выступить инициатором ссоры, которая никому не нужна.

Козерог. Весьма удачный день для личной жизни и романтических встреч. Сегодня у вас получиться добиться равновесия и душевной гармонии, не упускайте свой шанс.

Водолей. У вас появится возможность изменить свое мнение по важному вопросу или о другом человеке. На вас свалится новая информация, которая существенно изменит ваше восприятие.

Рыбы. Не стоит сегодня общаться с большим количеством людей, так как вами будет руководить желание побыть педантом или покритиковать. Направьте ваши силы на работу или документы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, что должна сделать каждая женщина до конца весны, чтобы стать счастливой.