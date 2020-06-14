Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю: кого ждет удача с 15 по 21 июня

Гороскоп с 15 по 21 июня (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю и кому невероятно повезет в любви

Звезды сулят активную и насыщенную событиями неделю большинству представителей зодиакального созвездия. С 15 по 21 июня возможны внезапные изменения планов, взлеты и падения в финансовом плане. Однако в личной жизни будет царить гармония и взаимопонимание.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 15 по 21 июня. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Неделю нужно начать с осторожности, так как могут проявиться самые тяжелые черты характера и привычки Овнов. В эти дни стоит уделить время и помочь решить проблемы своим близким, друзьям и коллегам. Во второй половине недели будет удачная финансовая активность, можно совершать крупные покупки, оформлять кредиты, тратить деньги на своих близких и любимых. Небольшие поездки и путешествия будут удачными.

Телец

В ближайшие дни стоит простить старые обиды и отпустить прошлое, особенно те моменты, которые касаются близких людей и друзей. Со вторника наступит идеальное время для получения новых знаний, общения и знакомств. В жизни Тельцов могут появиться люди, которые принесут новые цели и эмоции. Если вы давно хотели начать что-то заново или осуществить вторую попытку чего-то важного – звезды к этому располагают.

Близнецы

С 15 по 21 июня Близнецы смогут почувствовать свою удачу. Они могут сменить обстановку или ее качественно улучшить. В общении с людьми стоит быть осторожнее, так как могут встретиться негативные и токсичные личности, которые испортят настроение. Стоит прислушиваться к советам и высказываниям лучших друзей, подруг, родных и близких. Не стоит отказывать в поддержке на этой неделе, так как кому-то потребуется помощь в важных и срочных делах.

Рак

Неделя благоприятна для самоанализа и поиска мотивации. Может наступить озарение в важных делах, вероятны победы в творческих делах и любви. Со среды у Раков начнет отменно работать интуиция, а вот советы окружающих слушать не стоит, так как они могут пустить по неверному пути. Звезды и планеты помогут Ракам понять, как улучшить свою жизнь в работе и в финансовом плане.

Лев

Ближайшие дни станут весьма сложными для Львов, так как вокруг них будет большая концентрация негативной энергии. Рекомендуется не терять оптимизм и силу воли к решению многих задач, а страх лучше отгонять. На выходных желательно побыть в одиночестве, отдохнуть на природе, сбалансировать питание и не рисковать понапрасну. Астрологи предупреждают об опасном периоде, связанном с дорогами и автомобилями, будьте начеку.

Дева

Девам на этой неделе рекомендуется избавиться от всего, что перестало приносить удовольствие. Это касается личных вещей, отношения в любви, а также дружбы. Именно избавление, а не приобретение принесут Девам счастье в ближайшие дни. Астрологи напоминают, что нет ничего не возможного и стоит набраться сил и уверенности в завтрашнем дне.

Весы

С 15 по 21 июня у Весов наступит период понимания и озарения. Они четко и ясно смогут увидеть ответы на заданные ранее вопросы, разобраться в неурядицах и проблемах в любви, работе и делах. Возможно внезапное приобретение нужной вещи. Выходные дни стоит посвятить отдыху и быть осторожнее во всех направлениях, так как звездная энергетика резко сменит свое направление. Также полезно будет заняться домашними делами.

Скорпион

В ближайшую неделю Скорпионам нужно уделить время созданию благоприятной атмосфере в доме и с близкими людьми. Полезно будет работать, отдыхать и встречаться с друзьями на своей территории. Можно завести домашнего питомца. Также удачными будут эксперименты с внешностью и приобретением новых навыков и привычек. Стоит уделить время спорту и творческим начинаниям.

Стрелец

Звезды и планеты в эти дни идеально встанут для того, чтобы Стрельцы задумались о своих планах на будущее. Мысли о прошлом стоит начать отпускать уже с понедельника, а на выходных обязательно нужно провести время с любимым человеком. Все начатые дела нужно завершить до пятницы и ни в коем случае ничего не откладывать на потом. В общении с близкими стоит избегать импульсивности.

Козерог

Звезды сулят Козерогам очень удачную неделю и успех будет сопровождать их в любви, в делах, в работе. Единственным опасным днем станет вторник, 16 июня. В этот день нежелательно начинать новые проекты, совершать покупки, не стоит рисковать здоровьем и репутацией. Остальные дни на этой неделе станут удачными для всех дел и огромное количество позитивной энергии нужно направить в нужное русло.

Водолей

Для удачного положения дел Водолеям с понедельника нужно создать благоприятную атмосферу в доме. Если дома будет царить гармония, то все цели будут достигаться быстрее и легче. На этой неделе не стоит планировать много дел и задач, обязательно нужно выделить время для отдыха. Если какой-то проект начал буксовать – отложите его в сторону. Астрологи рекомендуют на этой неделе не рисковать и не влезать в авантюры, особенно в плане финансов.

Рыбы

Самой важной сферой для Рыб в ближайшие дни станет любовь, и ближайшая неделя станет особенно удачной для романтики, свиданий и новых знакомств. Те, кто до сих пор в поиске своей половинки, имеет все шансы встретить свою настоящую любовь. Также неделя будет удачной для получения или вручения подарков. Поездки и путешествия в ближайшие дни будут насыщены, интересны и удачны.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака получат долгожданную прибыль с 15 по 21 июня.

А также рассказывали о том, когда наступит период ретроградного Меркурия и какие неприятности он принесет.

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Автор: Styler