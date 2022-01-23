Гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 по 30 января: личная жизнь и работа будут на высоте

Гороскоп на последнюю неделю января говорит о том, что для многих представителей зодиакального созвездия этот период будет благоприятным. В личной жизни стоит ждать приятной стабильности, на работе все будет складываться удачно.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 24 по 30 января. Об этом информирует Lunday.

Овен

Ваши прежние установки и убеждения явно не дают результата – пришло время их переосмыслить. Начните с понедельника, у вас будет шанс применить это на практике.

Будет сложно, но вы получите отличный опыт. В четверг и пятницу уделите время на создание или укрепление семьи. Выходные стоит провести дома, от путешествий откажитесь.

Телец

В начале неделе произойдет что-то такое, что поможет открыть скрытые резервы. Это может быть нестандартная ситуация, неожиданное знакомство или предложение. Испытанием будет непростым и вам придется взять на себя ответственность.

Во второй половине недели возможен инцидент дома. На выходных обратите внимание на любимого человека – характер у него непростой, но он вас искренне любит.

Близнецы

Личные отношения в конце января перейдут в напряженную стадию и ваши интересы столкнутся с интересами близкого человека. Могут быть жаркие споры на тему финансов.

Одиноких Близнецов ожидает общение с непонятным впечатлением. В четверг и пятницу ждите аврал на работе и ссоры с коллегами. Не придавайте им особого значения. Выходные проведите дома, займитесь здоровьем.

Рак

Будьте внимательнее к своему здоровью, могут проснуться хронические заболевания. Вторник и среда принесут приятные перемены на работе, сможете показать свои таланты перед начальством.

В конце неделе не исключен разрыв отношений с близким человеком из-за разных взглядов на жизнь. Если для их сохранения от вас требуют отказаться от своих ценностей и душевного покоя – подумайте, не слишком ли высока цена.

Лев

Если вы заскучали без романтических приключений и подвигов, то в самое ближайшее время ситуация изменится. Свидания, флирт, серьезные увлечения – что вы сами выберете.

Вторник и среда будут неудачными для деловых соглашений. В пятницу займитесь планированием выходных – проведите их с семьей и близкими друзьями.

Дева

Уделите максимум сил и энергии своим домашним делам. Займитесь обустройством дома. На своих домочадцев не давите, если они не хотят помогать.

Во второй половине недели поищите родственников с самыми широкими связями – вам понадобится их поддержка и возможность дополнительного заработка. На выходных займитесь самообразованием и повышением квалификации.

Весы

Понедельник, четверг и пятница – дни самых счастливых случайностей. Будет казаться, что все это совпадение, но на самом деле – результат ваших правильных действий в прошлом.

Кто-то попытается обесценить ваши достижения или позавидовать – не теряйте присутствия духа и поступайте по совести. В конце недели обратите внимание на здоровье.

Скорпион

Скромность вам сейчас точно не нужна, показывайте себя с самой хорошей стороны. Не стоит переходить границы и становиться наглым и свободолюбивым. Соблюдайте равновесие между профессионализмом и желанием больше заработать, иначе испортите себе репутацию.

В середине недели удача придет в любовных отношениях, одиноким светит интересное путешествие. На выходных погуляйте с друзьями.

Стрелец

У вас получиться проявить свои дипломатические качества. Умеренная скрытность, смелость, немного удачи – это обеспечит вам карьерные и деловые перспективы.

В любви учитесь соблюдать баланс между открытостью и личными границами – постарайтесь не сильно открываться перед близкими людьми. На выходных возможно перспективное знакомство, которое покажется вам сначала разочарованием.

Козерог

Вам стоит понять, что большие доходы не дают гарантии счастья в жизни. Вы так зациклены на деньгах, что стали многое упускать. Избегайте стычек с коллегами в начале недели из-за чрезмерных амбиций.

Остальные дни уделите спорту и коммуникациям. Если вы давно не общались со старыми друзьями, то обязательно запланируйте встречу на субботу.

Водолей

Начало недели принесет знакомство с очень влиятельным человеком, который поможет с карьерой. Завышенное самомнение и лень приведут к неудачам уже в середине недели.

Вам стоит заняться поисками работы или дополнительного заработка, так как вас ждут финансовые трудности. На выходных сходите в спортзал, бассейн, на массаж. Все хорошо будет в личной жизни.

Рыбы

Планеты и звезды вас берут под свое покровительство в конце января. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы составить свои планы на будущее.

Во вторник возможно важное событие, которое заставит вас иначе посмотреть на дружбу. Пришло время пересмотреть отношения или прекратить их. В конце недели обратите внимание на все хорошее, что у вас есть в жизни.