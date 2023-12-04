Гороскоп на тиждень по картах Таро: на кого чекає щастя, а на кого - сум

Овен

Ви нарешті побачите результати своєї праці. Настав час наважитися на щось важливе. Почніть думати про просування кар'єрними сходами. Однак готуйтеся до того, що вдома у вас можуть розпочатися проблеми.

Сварки із сім'єю вас засмутять. Однак не варто показувати емоції. Постарайтеся знайти гармонію та обов'язково приділіть час своїй другій половинці. Крім цього, у вас з'явиться шанс вирушити у спонтанну подорож, обов'язково беріть із собою кохану людину.

Телець

Тиждень може вас здивувати. Можливо, начальство різко змінить ставлення до вас, вимоги зростуть. Не бійтеся робити щось нове і будьте гнучкими у своїх рішеннях.

Не дуже пощастить і в особистому житті. Будьте готові до ситуацій, у яких вам доведеться робити непростий вибір. Забути про проблеми вам допоможе спорт. До кінця тижня вас порадує раптовий прибуток.

Близнюки

Найближчим часом вам пощастить. Ви зможете отримати підвищення чи премію. Крім того, колеги почнуть вас поважати. Однак будьте обережні та не пліткуйте, це вдарить по вашій репутації.

Службові романи небезпечні, постарайтеся не ризикувати. Крім цього, вам варто приділити увагу не любовним пригодам, а роботі. У вас з'явиться шанс розбагатіти, сконцентруйтеся на цьому.

Рак

Новий тиждень принесе у ваше життя ясність. Ви знайдете відповіді на запитання, які вас цікавили та навіть турбували. Крім того, ви зможете зрозуміти, що застрягли на одному місці та не можете розвиватися на роботі.

Це усвідомлення не повинно вас засмучувати. Робіть правильні висновки та будуйте плани, все вийде. В особистому житті вам варто повністю віддатися коханню. Також не забувайте про фізичну активність і більше гуляйте.

Лев

У стосунках із родичами у вас назрівають конфлікти. Крім цього, вам варто проявити максимальну обережність із незнайомцями. Бережіть гроші та не вплутуйте в авантюри.

Плануйте свій бюджет і постарайтеся не загострювати ситуацію, якщо виникнуть якісь суперечки. Ви знайдете привід для радості. А тому не варто сумувати та опускати руки.

Діва

Тиждень буде насиченим. Ви зможете познайомитися із впливовими людьми, набратися досвіду та отримати пораду. Прислухайтеся до слів тих, хто поруч із вами. Це допоможе вам досягти успіху.

Постарайтеся не зловживати вечірками та веселощами. Зберігайте здоров'я та приділіть час саморозвитку. Крім цього, на цьому тижні ви можете зробити серйозну угоду і купити щось цінне.

Терези

На вас чекає перевірка на міцність, доведеться проявити зосередженість та цілеспрямованість. І якщо ви не складете план і діятимете наосліп, все закінчиться катастрофою.

Не робіть помилки та постарайтеся не сперечатися через дрібниці. Якщо ви доводитимете свою правоту, але не зможете нічим це аргументувати, ваша репутація сильно постраждає.

Скорпіон

На вас чекають приємні сюрпризи. Однак вам точно не варто захоплюватися покупками та починати ремонт. Постарайтеся заощаджувати гроші й берегти те, що ви заробили. Щоб відволіктися від бажання скуповувати все на своєму шляху, вирушайте на побачення.

Влаштуйте романтичну вечерю та розкажіть своїй другій половинці, як сильно ви її кохаєте. А на роботі та навчанні вам варто відмовитися від допомоги сторонніх, думайте про те, як досягти успіху самостійно.

Стрілець

На вас чекає величезне щастя. Чекайте на хороші новини від далеких родичів, ви точно будете здивовані та сильно зрадієте. Окрім цього, у вас з'явиться шанс заробити чимало грошей.

У стосунках зі своєю другою половинкою ви можете розчаруватися. Ймовірно, ви в чомусь підозрюєте того, кого дуже любите. Постарайтеся розважитися і заплануйте подорож за місто, це піде вам на користь.

Козоріг

Ви зможете розпочати нове життя. Проявіть оригінальність, настав час поглянути на світ по-новому, розкрийте абсолютно інші грані. Крім цього, ви зможете створити затишну атмосферу вдома, гармонія у стосунках із близькими людьми вас точно потішить.

Не думайте про минуле та відпустіть усі образи. Думки про погане заважають вам рухатися вперед. А тому сміливо викреслюйте з життя те, що тягне вас на дно.

Водолій

Новий тиждень вас приємно здивує. Ви зможете обмінюватися ідеями з однодумцями та зрозуміти, що рухаєтеся у правильному напрямку. У цей період вам варто записувати свої думки, так ви не пропустите щось важливе.

Крім цього, ведення щоденника допоможе вам краще зрозуміти свої емоції. Так ви знайдете відповіді на всі запитання та зрозумієте, де могли помилятися. Звичайно, це принесе лише радість.

Риби

Найближчими днями вам варто наважитися на серйозний крок. Не бійтеся пропонувати свої ідеї та не шкодуйте часу на нові проекти. Ваші старання окупляться.

Ви можете знайти партнера, з яким вам буде легше займатися бізнесом та створювати щось нове. В особистому житті вам варто виявити терпіння. Не влаштовуйте скандали та будьте готові до того, що вам доведеться шукати баланс між кар'єрою та родиною.