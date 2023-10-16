Гороскоп на тиждень по картах Таро: яким знакам Зодіаку феєрично пощастить

Овен

Вам доведеться тримати себе в руках, труднощів буде чимало. Вам потрібно ухвалити правильне рішення. Якщо у вас все вийде, новий життєвий етап буде позитивним.

Не забудьте відпочити, після напружених днів вам знадобиться час для релаксу. Однак до кінця тижня вам все одно доведеться повернутися до робочого ритму і знову займатися важливими справами.

Телець

Ви зможете знайти у собі впевненість, вірте своїй інтуїції. Не бійтеся чогось нового, але не поспішайте події. Імпульсивні вчинки можуть зашкодити вам.

Не вірте чуткам і женіть геть усі страхи. Вам варто покладатися лише на факти та власні думки, чужа думка може виявитися неправильною. У вас все вийде, не вагайтеся в цьому.

Близнюки

Вам варто бути дуже обережними. Не дозволяйте людям навколо збити вас зі шляху. Налаштуйтеся на те, що вам потрібно перестрибнути усі бар'єри та рішуче рухатися вперед, не озираючись назад.

Ви зможете знайти щастя, якщо будете приймати мудрі рішення. Успіх вже десь поруч, зовсім скоро ви отримаєте гідну нагороду за всю свою працю.

Рак

Вам варто прийняти ситуацію та плисти за течією, не намагайтеся щось змінювати. Станьте спостерігачем і не втручайтеся у ті справи, які вас не стосуються. У цей час краще зайнятися своїми цілями, проаналізуйте нещодавні вчинки.

Будьте чесними та неупередженими. Ви зможете перемогти та обійти усіх конкурентів. Однак порушувати правила не варто, не грайте з вогнем.

Лев

Вам варто переглянути своє оточення. Намагайтеся не спілкуватися з тими, хто випромінює негатив, поряд з вами повинні бути люди, які вірять у ваш успіх. Лише так ви зможете розкрити свій потенціал.

Наприкінці тижня вам доведеться швидко вирішувати, як діяти далі. Не варто зволікати, вірте у те, що все вийде. Думки мають бути виключно позитивними.

Діва

У вас буде дуже відповідальний тиждень. Не варто наважуватися на нові звершення, якщо ви продумали кожний крок. Почніть усе планувати, оцініть ризики і заздалегідь вирішуйте, як розв'язувати проблеми.

Вам потрібно правильно розставити пріоритети. Розвивайте нові навички, це допоможе вам досягти успіху. Знайдіть того, хто дасть пораду.

Терези

Перед вами відкриються цікаві перспективи. Однак спочатку потрібно буде закінчити всі старі справи та вирішити проблеми, які потребують відповідального вибору. Ризикувати вам точно не варто.

Ви отримаєте те, що мріяли. Усі розбіжності зійдуть на "ні", ви зможете з упевненістю дивитись у завтрашній день. Дійте, але не погоджуйтесь на авантюри.

Скорпіон

Вам доведеться долати перешкоди, виникнуть проблеми. Однак у фіналі ви опинитеся переможцем. Не поспішайте та спробуйте знайти баланс.

Перегляньте свої плани, щось доведеться перенести, від чогось потрібно відмовитися. Зміни підуть вам на користь. Не відволікайтеся на дрібниці та продовжуйте свій шлях.

Стрілець

Ви дізнаєтесь про чиюсь таємницю, усе таємне стане явним. Однак не поспішайте з висновками, вивчіть ситуацію детальніше. Все може виявитися не так однозначно, як вам здасться на перший погляд.

Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона захистить вас від фатальної помилки. Не відмовляйтеся від активного ритму життя. Якщо ви дбатимете про себе, то все буде добре.

Козоріг

Назрівають фінансові проблеми. Однак вам не варто піддаватися паніці, вам вдасться впоратися з усіма негараздами. Тримайте емоції під контролем та не сумнівайтеся у своїх силах.

Починайте нові проекти та не бійтеся втілювати у життя свої ідеї. Не втрачайте можливості та не забувайте про відпочинок. Вільний час краще провести на свіжому повітрі.

Водолій

На вас чекає позитивний тиждень, здійсниться ваша мрія. Жодних проблем чи перешкод не буде. Все буде так, як ви хочете.

Розкрийте свої таланти і наважтеся попрощатися з минулим. Відмовтеся від усього, що тягне вас на дно. Звільніть місце для позитиву.

Риби

Вам не варто сумніватися у своїх силах. Будьте відповідальними і не втрачайте можливості, яких буде чимало. Деякі зміни можуть вас приголомшити, але боятися не варто.

Зберігайте спокій і спостерігайте за тим, як усе погане йде з вашого життя. Будуйте нові плани та ставте перед собою цілі. На вас чекає успіх, не сумнівайтеся у цьому.