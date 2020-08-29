Гороскоп Таро на сентябрь всем знакам Зодиака: кто будет на высоте, а кому пора на отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2020 от украинского таролога подскажет двенадцати знакам Зодиака, кому нужно беречь силы и остерегаться болезней, а для кого начало осени пройдет на энергетическом подъеме.

Известный таролог Елена Саламандра рассказала каждому представителю зодиакального круга, какие приятные и не очень сюрпризы в сфере здоровья обещают нам карты Таро.

Овен

Остерегайтесь энергетического выгорания, недомоганий из-за переутомления. Здоровье укрепят прогулки на природе.

Телец

Вам стоит опасаться обострения хронических заболеваний на фоне неприятных эмоций и переживаний.

Близнецы

Большой риск простуд. Не затягивайте с визитом к врачу в случае плохого самочувствия.

Рак

Хорошее самочувствие. С вниманием относитесь к своему состоянию, радуйте приятными спа процедурами и отдыхом.

Лев

Остерегайтесь выгорания, переутомления. Следите за сном, отдыхом. Избегайте трудоголизма, который негативно отразится на здоровье.

Дева

Риск обострения хронических заболеваний. Состояние укрепят прогулки на свежем воздухе, солнечные ванны.

Весы

Остерегайтесь ошибочных диагнозов и ненужных трат. Здоровье укрепят позитивные эмоции, приятный отдых на природе.

Скорпион

Сторонитесь выгорания. Риск обострения хронических заболеваний на фоне стресса. Переутомление.

Стрелец

Переутомление, усталость, переживания плохо скажутся на самочувствие. Больше отдыхайте.

Козерог

Риск простуд. Не откладывайте профилактику, витамины и общеукрепляющие мероприятия на потом.

Водолей

Есть угроза нервного перенапряжения. Обратите внимание на свое самочувствие и здоровье. Не пренебрегайте отдыхом или даже отпуском.



Рыбы

Риск переутомления, нервного напряжения. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Ранее мы писали в гороскопе Таро на сентябрь всем знакам Зодиака, кто обретет новую любовь, а кого ждут неудачи.

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