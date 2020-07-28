Гороскоп Таро на август всем знакам Зодиака: кого ждет прилив сил, а кому пора на отдых

Гороскоп на август 2020 по картам Таро подскажет каждому знаку Зодиака, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, и на что стоит обратить внимание. Впрочем, некоторым из них окончание лета подарит прилив сил, энергии и позитивных потоков.

Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала Styler, кому стоит внимательнее прислушаться к своему физическому и ментальному здоровью и посвятить больше времени отдыху, а кому здоровье позволит добиться жизненных высот

Овен

Для вас есть риск обострения хронических заболеваний, поэтому лучше сразу заняться профилактикой, если ощутите тревожные симптомы.

Телец

Больших трудностей в этом месяце не предвидится. Часто будете чувствовать себя хорошо, собранно. Здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе.

Близнецы

Вам стоит следить за нервной системой. Возможны обострения из-за волнений, переживаний.

Рак

Возможны перепады настроения. С особым вниманием отнеситесь к питанию, избегайте обильной, тяжелой пищи. Есть риск желудочно-кишечных расстройств и отравлений.

Лев

Есть риск эмоционального и профессионального выгорания. Уделите время отдыху, хорошему сну.

Дева

Существует риск снижения иммунитета, легкого недомогания или простуд. Вовремя примите меры по устранению вопросов со здоровьем.

Весы

Вам стоит остерегаться стрессов и беречь нервы. Опасность обострения хронических заболеваний, головные боли от нагрузок.

Скорпион

У вас самочувствие будет стабильным, тонус - высокий, а настроение хорошее.

Стрелец

Избегайте энергетического выгорания, усталости. Во всех сферах жизни в августе ждет много событий, поэтому не забывайте о полноценном отдыхе.

Козерог

В августе будет хорошее самочувствие. Больше времени нужно проводить на природе.

Водолей

Вам лучше воздержаться от физических нагрузок и не переутомляться.

Рыбы

В последний месяц лета придет хорошее здоровье и самочувствие. Успехом увенчаются спа-процедуры.

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Также сообщалось, что карты Таро готовят всем знакам Зодиака в августе в сфере денег.