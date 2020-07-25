Гороскоп Таро на август: карты готовят нам массу открытий и подарков судьбы

Гороскоп па картам Таро на август 2020 расскажет про новые шансы, которые предоставит нам судьба в последний месяц лета. К каким переменам в любви, карьере и других сферах нужно быть готовыми - читайте в нашем материале.

Известный украинский таролог Елена Саламандра рассказала в Instagram, какая карта будет управлять августом, и чего нам ждать.

Специалист говорит, что в августе выпадает карта с нулевым арканом "Шут". Из этого следует, что август принесет массу открытий, начинаний, подарков судьбы.

Поскольку Шут - карта первооткрывателя, успешно пройдут поездки.

"Смена обстановки даже в пределах Вашего города или поселка принесет хорошие впечатления, силы и здоровье. Старайтесь не засиживаться дома", - пишет таролог.

В любви август порадует неожиданными знакомствами с интересными людьми.

Одинокие заинтересуются необычными, творческими личностями. Ожидайте спонтанных знакомств.

А вот семейных людей ждет сближение с близким человеком. Хорошее время для сюрпризов, неожиданных свиданий, романтичного проявления чувств.

Что касается работы, то здесь август порадует новыми начинаниями, сотрудничествами, идеями. Подойдите к решению задач творчески, необычно, и вас ждет успех.

"Карта Шута - это нулевой аркан. Хотите что-то начать с чистого листа? Пришло время это сделать", - добавила Елена Саламандра.

Ранее в гороскопе Таро на август всем знакам Зодиака специалист рассказала, кто сможет разбогатеть, а кого ждут неудачи.

Также сообщалось, какие сюрпризы и перемены ждут все знаки Зодиака в гороскопе по картам Таро на август.