Гороскоп на сентябрь по картам Таро: какие перемены ждут все знаки Зодиака

Гороскоп по картам Таро на сентябрь 2020 подскажет всем двенадцати знакам Зодиака, какие важные жизненные перемены и сюрпризы ждут нас в первый месяц осени. Таролог поделилась прогнозом в таких сферах, как любовь, карьера, финансы, здоровье.

Таропрогноз составила для Styler известный украинский таролог Елена Саламандра. Эксперт дала важные советы каждому из знаков Зодиака, как стать счастливыми, любимыми, найти гармонию, оздоровиться и добиться высот в первый месяц осени.

Овен

В течении сентября точно не будет скучно. Во многих сферах жизни Вас ждут приятные впечатления, динамика, сюрпризы. Верно распределяйте свои силы, избегайте переутомления.

Любовь

Одиноким Овнам сентябрь принесет много интересных впечатлений. Ожидайте знакомства с романтичным человеком, шанс начать новые отношения. Ждут симпатия, флирт, впечатления.

У Овнов в паре произойдет сближение с партнером. Отличное время для совместных покупок, планов на будущее. Захочется перевести отношения на новый уровень.

Работа и карьера

Отличный месяц для движения вперед - к своим целям и успеху. Новые идеи, вдохновение, трудоголизм принесут успех, приятный денежный бонус.

Деньги

Финансовая сфера порадует Вас. Ждите прибыли, приятных трат.

Здоровье

Остерегайтесь энергетического выгорания, недомоганий из-за переутомления. Здоровье укрепят прогулки на природе.

Телец

Сентябрь принесет исполнение задуманного при условии Ваших усилий, трудолюбия и упорства.

Любовь

В этом месяце одиноким Тельцам лучше направить свою энергию на работу. В любви встретятся люди конфликтные, избегающие серьезных отношений. Не принимайте близко к сердцу такие ситуации.

Тельцам в паре грозят конфликты с близким человеком. Постарайтесь не давать волю эмоциям, тогда ссоры окажутся проходящими.

Работа и карьера

Новые идеи воплотятся в жизнь. На работе проявите себя с лучшей стороны. Продуктивные отношения с коллегами и руководством.

Деньги

Порадует небольшая, но приятная прибыль. Удачными будут небольшие покупки и приобретения в дом.

Здоровье

Остерегайтесь обострения хронических заболеваний на фоне неприятных эмоций и переживаний.

Близнецы

Месяц выдержки, отличных результатов. Ненужное уйдет из Вашей жизни.

Любовь

Одиноких Близнецов ждет пауза в новых знакомствах. Поймете чего хотите от любви, какого человека видите рядом. Подойдут медитации, духовные практики.

Близнецы в паре почувствуют сближение с близким человеком. Много эмоций, романтика, совместные посещения кафе, прогулки.

Работа и карьера

Проявите себя в лучшей стороны в профессии. Потребуется показать свой характер, настойчивость, волю и трудолюбие. Руководство оценит Вас по достоинству.

Деньги

Основная прибыль ожидается с работы. Остерегайтесь финансовых авантюр. Сентябрь потребует Вашего внимания к бюджету. Избегайте ненужных трат.

Здоровье

Риски простуд. Не затягивайте с визитом к врачу в случае плохого самочувствия.

Рак

Месяц активности, инициативы, приятных впечатлений. Пришло время проявить себя в работе и любви. Будьте открыты общению, приятному стечению обстоятельств.

Любовь

Одиноких Раков ждут долгожданные новые впечатления, симпатии. Захотите общаться, знакомится. Не отказывайтесь от помощи в поиске второй половинки от коллег или знакомых.

Раки в паре обретут гармонию в отношениях и близость. Прошлые конфликты завершатся и уступят место взаимопониманию.

Работа и карьера

Стабильность, прочность своих позиций в процессии. Помощь коллегам. Почувствуете свою значимость. Многие дела уладятся и порадуют отличным результатом.

Деньги

Ждет прибыль, денежный бонус с работы.

Здоровье

Хорошее самочувствие. С вниманием относитесь к своему состоянию, радуйте приятными спа процедурами и отдыхом.

Лев

Избегайте обмана и самообмана. Месяц принесет ситуации, которые станут проверкой на прочность. Мудрость, уверенность в себе, выдержка.

Любовь

Одиноких Львов ждут новые знакомства и впечатления. Осень порадует симпатиями, шансом начала новых отношений. Смело знакомьтесь, не откладывайте личную жизнь на потом.

Львам в паре предстоит проверка чувств. Не берите на себя всю ответственность за отношения. Делите семейные обязанность с партнером, тогда конфликты укрепят пару.

Работа и карьера

Продуктивный месяц в работе. Многие усилия принесут результат, уважение окружающих. Возможны новые сотрудничества, прибыль.

Деньги

Ожидается приятный денежный бонус. Остерегайтесь финансовых авантюр. Не давайте в долг - деньги либо не вернут, либо очень сильно задержат.

Здоровье

Остерегайтесь выгорания, переутомления. Следите за сном, отдыхом. Избегайте трудоголизма, который негативно отразится на здоровье.

Дева

Профессионализм, активность, осознанность. Время и внимания потребует профессиональная сфера жизни и здоровья.

Любовь

Одиноких Дев ждет возвращение прошлых любовных контактов. Перед Вами встанет выбор - завершить эту связь окончательно или дать шанс новому развитию.

У Дев в паре отношения пройдут период сложностей. Обиды, конфликты и переживания. Если Вы сделаете верные выводы - связь укрепится. Избегайте в течении месяца принятия важных решений о судьбе отношений под влиянием эмоций.

Работа и карьера

Работа в сентябре выйдет на первый план, порадует отличными результатами. Проявите лидерские качества. Руководство обратит на Вас внимание.

Деньги

Бюджет потребует Вашего внимания. Избегайте непредвиденных трат, импульсивных покупок.

Здоровье

Риск обострения хронических заболеваний. Состояние укрепят прогулки на свежем воздухе, солнечные ванны.

Весы

Остерегайтесь обмана, не верьте красивым словам и обещаниям.

Любовь

Одиноких Весов ждут неожиданные знакомства, позитив. Вам захочется общения, позитива. Противоположный пол одарит вниманием.

Весов в паре порадует сближение с близким человеком. Сплотят общие дела и задачи.

Работа и карьера

Продуктивность, хорошие отношения с коллегами и руководством. Рабочие дела пойдут в гору.

Деньги

Шанс небольшой прибыли, денежного бонуса. Если захотите приобрести что-то в дом - покупка будет успешной.

Здоровье

Остерегайтесь ошибочных диагнозов и ненужных трат. Здоровье укрепят позитивные эмоции, приятный отдых на природе.

Скорпион

Месяц развития интуиции, понимания чего Вы хотите на самом деле. Остерегайтесь обмана, красивых слов, ярких обещаний.

Любовь

Одиноких Скорпионов ждет период познания себя и противоположного пола. Не торопитесь начинать новые отношения. В Вашу личную жизнь попадет человек, который не будет искать стабильности.

Скорпионы в отношениях столкнутся со сложностями, недопониманием со стороны близкого человека. Постарайтесь не идти на конфликты, выяснения отношений.

Работа и карьера

Избегайте трудоголизма, открытых конфликтов с руководством и коллегами. Верно распределяйте свои силы. Проходящие сложности, стресс.

Деньги

Остерегайтесь финансовых авантюр, избегайте дачи денег в долг.

Здоровье

Сторонитесь выгорания. Риск обострения хронических заболеваний на фоне стресса. Переутомление.

Стрелец

Собранность, вера в свои силы и новые возможности.

Любовь

Одинокие Стрельцы будьте аккуратны! Месяц не совсем подходит для начала новой любви. Вы воспримите одиночество или отказы со стороны потенциальных партнером эмоционально, близко к сердцу. Не теряйте равновесия и веры в себя.

Стрельцов в отношениях ждет серьезность и ответственность. Со своим партнером начнете задумываться о совместном будущем. Хороший период перевести связь на новый уровень.

Работа и карьера

В работе придерживайтесь намеченного плана, проявите профессионализм и собранность. Семь раз отмерь - один отрежь.

Деньги

Финансы потребуют внимания. Риск незапланированных трат.

Здоровье

Переутомление, усталость, переживания плохо скажутся на самочувствие. Больше отдыхайте.

Козерог

Внимание к делам, упорство. Отличный месяц для обучения, развития.

Любовь

Для одиноких Козерогов месяц приготовил шанс нового интересного знакомства, которое окажется перспективным и вполне может перерасти в серьезный роман.

Козероги в отношениях приготовьтесь к массе домашних дел, общих задач. Отношения укрепятся, если с близким человеком Вы проявите себя как хорошая команда.

Работа и карьера

Остерегайтесь обмана, сплетен и непроверенных фактов. Кто-то захочет подвести Вас, выставить в неприглядном свете для своей выгоды. Проявите внимание к задачам, деньгам, документам.

Деньги

Избегайте денежных авантюр. Средства в этом месяце лучше сберегать, чем тратить.

Здоровье

Риск простуд. Не откладывайте профилактику, витамины и общеукрепляющие мероприятия на потом.

Водолей

Серьезность, ответственность, силы. Для многих близких людей окажитесь поддержкой, опорой, протянете руку в трудную минуту.

Любовь

Одинокие Водолеи остерегайтесь попадания в любовные треугольники, сплетен, переживаний. Энергию лучше направить в работу, а в личной жизни сделать паузу. Потенциальные партнеры проявят нечестность и несерьезность.

Водолеев в отношениях порадует понимание, близость с партнером. Отличное время для личной жизни, совместных поездок, приятных впечатлений.

Работа и карьера

Многие задачи лягут на Ваши плечи, но Вы проявите себя с лучшей стороны. Придет информация о решении важных рабочих проблем. Обучение, развитие.

Деньги

Финансовая сфера порадует поступлением, приятными давно задуманными тратами.

Здоровье

Риск нервного перенапряжения. Обратите внимание на свое самочувствие и здоровье. Не пренебрегайте отдыхом или даже отпуском.

Рыбы

Осознание себя, своих возможностей, развитие интуиции.

Любовь

Одинокие Рыбы не принимайте близко к сердцу одиночество. Вы многое делали для отношений ранее, а сейчас хорошее время побыть наедине самим с собой и набраться сил для новой любви.

Рыб в паре ждут приятные впечатления, близость с партнером. Отношения укрепят поездки, смена обстановки, романтика.

Работа и карьера

Проходящие конфликты с коллегами только усилят Ваш профессионализм и настойчивость.

Деньги

Стабильность в денежных вопросах. Постарайтесь воздерживаться от спонтанных и непродуманных покупок.

Здоровье

Риск переутомления, нервного напряжения. Чаще бывайте на свежем воздухе.

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