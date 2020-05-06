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Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят судьбоносный день

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 05:30
Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят судьбоносный день
Гороскоп на май 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака сегодня, 6 мая

Гороскоп на май гласит о том, что месяц будет спокойным, но насыщенным для всех представителей зодиакального созвездия. Возможны небольшие неприятности, в том числе и в финансовой сфере, но астрологи рекомендуют не терять оптимизм, так как все неурядицы будут быстро исчезать.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в среду, 6 мая, и для кого этот день станет судьбоносным.

Овен. День обещает быть удачным и благоприятным. Возможно поощрение от начальства и признание в коллективе. Не забывайте доводить до конца начатые дела.

Телец. Звезды сулят судьбоносный день, так как все мысли, поступки и слова могут оказать серьезное влияние на будущее. Возможно вам придется сегодня принять важное решение или сделать выбор.

Близнецы. Среда станет напряженным днем из-за переизбытка эмоций. Не идите на уступки и не соглашайтесь делать то, что вам не выгодно. Если эмоции будут бить через край – побудьте в одиночестве.

Рак. День обещает быть позитивным и удачным. На Раков нахлынет бодрость, энергия и инициатива. Сегодня возможно выгодное предложение, которое грех будет упустить.

Лев. Проведите сегодня время со своими близкими, родными или любимым человеком. Сегодня звезды указывают на то, что на работе день будет не особо продуктивным, но есть шанс сблизиться с родными.

Дева. Не впадайте сегодня в крайности и не демонстрируйте собственное превосходство, так как это вызовет негатив у окружающих. Будьте осторожны в высказываниях, так как можете потерять поддержку.

Весы. Сегодня вами овладеет неведомое упрямство и желание отстаивать свою точку зрения. Хорошо, если это будет касаться работы, но очень плохо, если вы направите эту энергию на родных.

Скорпион. Не полагайтесь сегодня на удачу и планеты, не допускайте фатализма, так как это вылезет боком. Берите ответственность на себя и не опускайте руки, чтобы не произошло.

Стрелец. Звезды сулят вам сегодня разочарование. Возможно, вас огорчит близкий человек или расстроит кто-то из коллег. Не зацикливайтесь на неудачах, просто примите все происходящее, как науку.

Козерог. Смело назначайте сегодня свидания, так как звезды сулят успех в романтической сфере. Работу сегодня стоит отодвинуть на второй план и бросить все силы на общение с любимым человеком.

Водолей. Удачный день для запуска нового проекта или реализации давней идеи. У вас сегодня будет достаточно сил и энергии, чтобы справиться с любым заданием.

Рыбы. Сегодня вам захочется поделиться своим опытом и знаниями с окружающими. Возможно, вам придется стать для кого-то наставником. И даже если у вас просто спросят совета – вы к этому готовы.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп на неделю, с 4 по 10 мая и предупредили, кого ждет напряженная неделя.

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