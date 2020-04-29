Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: день будет неоднозначным и интересным

Гороскоп на апрель 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет сегодня, 29 апреля, все знаки Зодиака

Гороскоп на апрель сулит множество приключений и мелких неурядиц, а среда, 29 апреля, не станет исключением. Звезды обещают представителям большинства знаков Зодиака сложный и неблагоприятный день. Однако астрологи рекомендуют не сильно огорчаться по этому поводу и направить все свои силы на то, чтобы справиться с проблемами и разгрести давно накопившиеся дела.

Овен. День обещает быть довольно скромным, но спокойным. К вечеру возможна некоторая раздражительность, поэтому постарайтесь не конфликтовать с близкими людьми.

Телец. Среда станет для Тельцов напряженным днем, и астрологи рекомендуют не расслабляться, а взять на себя ответственность и проконтролировать все, что происходит.

Близнецы. Звезды обещают очень перспективный и хороший день. Дел и хлопот будет много, но Близнецы справятся с ними быстро и добьются успеха.

Рак. Возможны какие-то неурядицы, к которым вы не были готовы. Поберегите нервы и будьте внимательнее с финансами.

Лев. Сегодня стоит вести себя максимально осторожно и крайне аккуратно принимать решения, так как есть риск довериться не тому человеку или совершить непоправимую ошибку.

Дева. Этот знак Зодиака неудача сегодня обойдет стороной. Девы смогут сегодня решить много деловых вопросов и благотворно повлиять на окружающих.

Весы. Не поддавайтесь сегодня лени и желанию отстраниться от дел. Проявите целеустремленность и сосредоточенность и это даст мощный толчок для ваших начинаний.

Скорпион. Занимайтесь сегодня своими делами в комфортном вам темпе. Не торопитесь и наслаждайтесь работой и общением, так как совсем скоро вас ждет успех и прибыль.

Стрелец. Доведите до конца сегодня старые не решенные проблемы. Очистите свое пространство, чтобы освободить место для нового проекта. Постарайтесь не тратить время впустую.

Козерог. Будьте внимательны при составлении отчетов и подписании документов. В профессиональном плане вас может одолеть скука. Отложите все дела и отдохните.

Водолей. Новые события сегодня принесут в вашу жизнь хаос и суету. Вам придется на ходу менять планы и быстро решать все проблемы. Но есть и приятный момент – вас посетит грандиозная идея.

Рыбы. День будет напряженным и сложным. Постарайтесь сконцентрироваться на выполнении важного задания, так как не исключено, что на вас сегодня обрушится критика со стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали самый точный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, с 27 апреля по 3 мая.