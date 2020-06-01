ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гороскоп на сегодня: что сулят звезды всем знакам Зодиака 1 июня

STYLERЖизнь    01.06.2020 - 06:25
Гороскоп на сегодня: что сулят звезды всем знакам Зодиака 1 июня
Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков Зодиаков (фото: pixabay.com)

Астрологи в гороскопе на 1 июня рассказали, какие изменения ожидают всех Зодиаков

Гороскоп на 1 июня предвещает финансовую удачу и интересные изменения для многих Зодиаков. Сложности и трудности, тем не менее, тоже намечаются, так как жизнь окрашена не только в белый цвет.

Звезды рекомендуют в этот день быть сдеражаннее и не поддаваться эмоциям. Принимать решения нужно с холодной головой, но и к сердцу тоже стоит прислушаться. Об этом сообщает SlovoFraza.

ОВЕН. Сегодняшний день дает вам все для того, чтобы начать кардинально менять жизнь, взлететь по служебной лестнице со скоростью света, избавиться от долго гнетущих проблем и проложить путь в светлое будущее.

ТЕЛЕЦ. В этот период открывается большой простор для импровизаций, вот только не нужно пускаться в авантюры. Звезды предостерегают о возможных потерях в случае халатного отношения к работе.

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп на понедельник предупреждает о необходимости запастись терпением. Возможно, Вам придется отказаться от выгодного предложения или же отвергнуть романтические ухаживания.

РАК. День предвещает быть приятным, вплоть до вечера и не позволит тоске пленить Вас. Но на энергетическом уровне затраты будут существенными, поэтому постарайтесь не переедать и хорошо выспаться.

ЛЕВ. Понедельник для Львов будет не только началом недели, но и началом головокружительного успеха, который продлится до тех пор, пока Вы не получите того, что заслужили.

ДЕВА. Давно назревавший квартирный вопрос получит неожиданный и очень приятный ответ. Но также звезды предупреждают о возможности столкнуться с финансовыми трудностями.

ВЕСЫ. Вас ждет финансовая прибыль, но в связи с этим могут возникнуть проблемы в кругу семьи. Звезды рекомендуют не афишировать свои успехи до тех пор, пока ситуация дома не станет более стабильной.

СКОРПИОН. Этот день может принести Вам немало новых знакомств, в числе которых и та самая "роковая" встреча. Звезды предупреждают о кардинальных переменах, связаных с этим.

СТРЕЛЕЦ. Очень ответственный день, особенно на работе. Сегодня за вами могут пристально наблюдать, следить буквально за каждым шагом. Сумеете проявить себя - будете награждены.

КОЗЕРОГ. Настало время навести генеральную уборку у себя в голове. Звезды рекомендуют для этого сменить обстановку и больше времени уделить самоанализу.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь в этот день не давать обещаний и отказаться от употребления алкогольных напитков, иначе ощутите их губительное влияние и последствия несдержанных обещаний.

РЫБЫ. Этот день поможет понять, чего Вы на самом деле стоите, а также то, как другие воспринимают Вас. Возможны проблемы с пищеварением, поэтому постарайтесь избегать плохо усваиваемой пищи.

Мы писали, какие знаки Зодиака будут купаться в любви в начале лета.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь