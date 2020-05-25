Гороскоп на сегодня: что сулят звезды всем знакам Зодиака 25 мая

Гороскоп на 25 мая сулит удачу в финансах и приятные изменения для многих знаков Зодиака. Есть вероятность столкнуться с трудностями, однако это и не удивительно, ведь, чтобы получить что-то стоящее, необходимо сначала потрудиться.

При этом звезды предупреждают, что сегодня вам стоить проявить осторожность и не идти на поводу у эмоций. Подбирайте слова и действуйте взвешенно. Более подробно - в материале Styler.

ОВЕН. Этот день будет очень удачным во всех отношениях, вот только время будет лететь со скоростью света! Напишите график и выполняйте все действия поочередно.

ТЕЛЕЦ. День подходит для заключения крупных сделок, решения важных вопросов. Вот только для этого вам нужно заручиться поддержкой сильного союзника с хорошей интуицией.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено спонтанное начало нового романа. Скорее всего - служебного. Особенно слепо в пучину новых чувств могут броситься юные близнецы.

РАК. Ракам звезды советуют не упустить хорошую возможность. Есть шанс неплохо улучшить свое материальное положение и заручиться поддержкой влиятельных союзников. Откажитесь от лести и притворства.

ЛЕВ. Львы могут позволить себе немного расслабиться и подготовиться к важному жизненному этапу. У вас на носу глобальные перемены, которые требуют своеобразного трамплина.

ДЕВА. Время подходит для того, чтобы восстановить ранее оборванные связи, построить мосты в общении с человеком, с которым долго не могли поладить. Вы легко можете подыскать ключик к любому собеседнику.

ВЕСЫ. Сегодня вас могут обвинить в излишнем эгоизме, и сделают это вполне заслужено. Вы и правда зациклились на собственной персоне и можете оказаться слепыми к проблемам даже самых близких людей.

СКОРПИОН. Своими обидами вы пытаетесь скрыть уязвимые места и поставить щит. Вот только гороскоп на сегодня рекомендует покинуть внутреннюю ракушку и отказаться от бессмысленных обид.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы могут быть наказаны за излишнюю честность: сегодня лучше промолчать или сказать то, что от вас хотят услышать.

КОЗЕРОГ. Козерогам хорошо будет удаваться планирование. Возможно, пора подумать, где провести отпуск или когда сделать ремонт в квартире. А вот от конкретных действий и важных решений стоит отказаться.

ВОДОЛЕЙ. Для того чтобы провести удачный день, Водолеям необходимо обуздать свой страх и быть поистине храбрыми! Вашим близким просто необходимо ощущать вашу уверенность в себе и в своих действиях.

РЫБЫ. Сегодня у вас могут возникать несколько неоднозначные ситуации, которые будут требовать нестандартных решений.

Напомним, что астрологи назвали главных везунчиков июня, которым повезет в финансах и любви.