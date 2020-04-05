Гороскоп на сегодня: что сулят звезды всем знакам Зодиака 5 апреля

Гороскоп на сегодня 5 апреля 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 5 апреля рассказали, кого из знаков Зодиаков ждут неудачи, а кого свершения

Гороскоп на 5 апреля для всех знаков Зодиака в прогнозе от астрологов сулит не только приятные моменты, но и трудности, с которыми стоит побороться для того, чтобы будущее стало лучше.

Кто-то столкнется с множеством проблем, а кто-то отметит, что день прошел легко и весело. Какие знаки Зодиака наладят отношения с близкими, а кто будет на грани конфликта? Кому повезет с финансами, а кого ждут убытки - читайте в материале Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у Овнов будет стоять непростой выбор, а потому важно правильно расставить приоритеты. Энергии для реализации планов предостаточно и времени тоже. Действуйте!

Телец (21.04 - 20.05)

В этот день Тельцам нужно быть предельно осторожными и стараться избегать даже самых незначительных травм, ведь они могут повлечь за собой ощутимые последствия.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня нужно немного ослабить хватку, иначе, занимаясь сразу несколькими проектами, не сможете закончить даже одного. Будьте спокойны и терпеливы.

Рак (22.06 - 22.07)

Раку давно пора перестать витать в мире иллюзий. Мечтать это, конечно, хорошо, но надо же и делать что-то. Соберитесь и будьте уверены в том, что звезды помогут вам воплотить в реальность все ваши фантазии.

Лев (23.07 - 23.08)

Льву пора научиться контролировать свои эмоции. В этот день астрологи рекомендуют львам попробовать что-то новое. Уход от рутины поможет вам вновь ощутить вдохновение.

Дева (24.08 - 23.09)

Деве в этот день нужно серьезно отнестись к своим обещаниям. Дважды подумайте перед тем как сказать что-либо. Также будьте аккуратны с рационом, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам сегодня стоит избегать конфликтов с родными. В этот день вы будете чувствовать себя нестабильно, а потому можете сорваться на близкого человека. Действуйте осторожно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпион может встретиться с давними знакомыми или обрести нового друга. Звезды располагают на встречи и незабываемое общение. Возможно именно теперь данный Зодиак сможет встретить свою судьбу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцу в этот день советуют держать эмоции при себе. Вечер может быть напряженным, однако не стоит сеять панику, ведь этим можно сделать лишь хуже.

Козерог (22.12 - 20.01)

5 апреля Козерог почувствует себя хозяином положения. Деньги сами будут идти в руки, а близкие поддержат в трудную минуту. Есть лишь одно исключение: здоровье может стать хуже, поэтому не забываете про упражнения.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей сегодня покажет свои лучшие качества и будет противостоять любым неприятностям. Стойкость духа поможет данному Зодиаку раскрыть свой потенциал и достичь небывалых высот.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Обаянию Рыб в этот день можно лишь позавидовать. Притягательная сила будет способствовать приятным и выгодным знакомствам, которые помогут в дальнейшем улучшить качество жизни.

Ранее мы писали о том, что ждет все знаки Зодиака с 30 марта по 5 апреля.