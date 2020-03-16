Гороскоп на сегодня: Овны погрузятся в творчество, а Раки неожиданно обогатятся

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп предсказывает Львам больше трудиться, а Стрельцам пребывать в хорошем настроении

Гороскоп на март 2020 предсказывает многим знакам Зодиака хорошее течение дел в разные дни. 16 марта, в понедельник, по мнению астрологов, больше всего повезет Ракам, Стрельцам и Козерогам. Остальным звезды сулят разрешимые проблемы, и, если правильно подобрать к ним ключ, ситуация обернется вам на руку.

Астрологи советуют всем знакам Зодиака 16 марта заниматься трудовой деятельностью, так как она поможет избежать ряда проблем и добиться хороших результатов.

Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака

Овны (21 марта – 20 апреля)

Постарайтесь воспринимать информацию сегодня спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся. Звезды будут способствовать романтической и творческой сфере.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданную весть. Стоит быть внимательным к деталям, чтобы не пропустить важного.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Начните день с занятий, которые приносят удовольствие именно вам. Не стесняйтесь выделить немного времени на самих себя. Вот увидите, никто от этого не пострадает.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня нельзя быть пассивными. Возьмите от этого дня все, что только в ваших силах, а их у вас накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески. В этот день возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят.

Лев (23 июля – 23 августа)

Безосновательная жалость к себе ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь не лениться. Если вам это удастся, то уже совсем скоро будете пожинать плоды своего успеха. День хорош для монотонной работы, заботы о доме и родных.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дев сегодня может постигнуть встреча с человеком, который придаст изюминку в вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов в этот день будет полно энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения – романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам стоит быть осторожными со здоровьем. Особенно бдительными следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок от судьбы, но со временем все станет видимым. Украсьте себя сегодня улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Дела с деньгами Водолеям стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку по невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения относительно которых не могут иметь существенного угрозы для вас в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Дайте волю своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Напомним, что ранее астрологи рассказали о главной опасности всей весны.