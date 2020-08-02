Гороскоп на сегодня: кому звезды сулят удачу во всем 2 августа

Гороскоп на 2 августа 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 2 августа рассказали, какие перемены произойдут в жизни всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 августа 2020 года для всех знаков Зодиака предвещает не только перемены, но и укрепление старых результатов. Кому-то в этот день не придется ждать новшеств, день обещает быть гармоничным. Кому-то придется справляться с трудностями, но все можно будет обернуть в свою пользу, если быть к этому готовым.

2 августа – идеальный день для развития творческих способностей и эмоционального интеллекта. Порисуйте, потанцуйте, составьте хорошую речь для грядущей презентации или просто потренируйтесь декламировать стихи. Все усилия, вложенные в творчество, не будут сделаны зря. Об этом пишет издание "SlovoFraza".

Овен. Тем, у кого есть дети, следует помнить, что они не игрушки и их нельзя лепить как из пластилина под свои мерки. Если стараться подстроить свое чадо под себя со временем можно вообще потерять контакт с дорогим человеком.

Телец. Ваши колебания относительно любовных дел могут существенно повлиять на производительность. Если не хотите долго раздумывать над вероятными сценариями – действуйте прямолинейно. Например, спрашивайте, если сомневаетесь. Это поможет вам объективно оценивать реальность и не попадать в плен иллюзий.

Близнецы. Близнецам сегодня жизненно важно найти несколько минут, чтобы отключиться от повседневных дел и восстановить запас сил. Сделать это можно, как и вечером, так и утром – главное выделить себе достаточно пространства и времени.

Рак. Воскресенье принесет награду Ракам, которые в последние дни боролись за свое место под солнцем. Даже небольшая победа подарит представителям знака спокойствие и поспособствует большему сочувствию. Семейным Ракам стоит ожидать счастливого события или известия от родных.

Лев. Этот день преподнесет вам сюрприз в виде интересного знакомства или возобновления отношений с человеком, который вам ранее был небезразличен.

Дева. Воскресенье – отличный день, чтобы перевести дух и восстановить свои ресурсы, упорядочить мысли и проверить актуальность планов на будущее.

Весы. Вам адресована важная информация издалека. Однако включите внутренние фильтры: не все услышанное окажется правдой.

Скорпион. Сегодня Скорпионам придется немного сосредоточиться на работе. Вы несколько запустили рабочий процесс, поэтому постарайтесь все наверстать.

Стрелец. В личной жизни астрологи предполагают нежность и заботу от самого дорогого вам человека, а одинокие представители знака могут встретить свою любовь даже в соцсети.

Козерог. С Козерогами злую шутку может сыграть их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим.

Водолей. Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть наедине. Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно.

Рыбы. Тем, у кого есть пара, стоит постараться не искать минусов у своей второй половинки, а взамен постараться понять мотивы ее действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

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